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محمد بن راشد يتفقد سير عمل وزارة الخارجية

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محمد بن راشد يتفقد سير عمل وزارة الخارجية محمد بن راشد يتفقد سير عمل وزارة الخارجية

 زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " صباح اليوم مقر وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي..والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وموظفيها.

 وتجول سموه في مختلف أقسام الوزارة واستمع إلى آلية عملها على المستويين الداخلي والخارجي.

 وسجل سموه خلال الزيارة كلمة قال فيها " كل الشكر والتقدير الى فريق عمل وزارة الخارجية برئاسة أخي الشيخ عبدالله بن زايد الذي يعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن وينفذ سياسات دولتنا الخارجية على أكمل وجه..متمنيا لهم تحقيق مزيد من الانجازات والنجاح على كل الصعد.

 رافق سموه خلال الزيارة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة محمد جمعة النابودة.
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