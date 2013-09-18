ضبط 5 بنادق آلية و كميات من الذخيرة بسوهاج

قامت حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية بمديرية أمن سوهاج شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي و وحدات مباحث المركز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

و أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط حائزي الأسلحة النارية وتم ضبط الأتي :

“محمد بدري أحمد مرسي” 42سنة عامل، ويقيم بناحية أدفا–دائرة مركز سوهاج، و بحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 م تحمل رقم 54097، و عدد 3 طلقات من ذات العيار، و بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3920 إداري مركز سوهاج لسنة 2013.

و”علي عبد الرحيم علي أحمد” 44 سنة سكرتير معهد الحلافي الأزهري، و يقيم بناحية الحلافي – دائرة مركز البلينا، و بحيازته بندقية إسرائيلي بدون أرقام بالخزينة الخاصة بها، و كذا عدد “26″ طلقة من ذات العيار، بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3957 إداري مركز البلينا لسنة 2013.

و “محمد فوزي عبد اللاه” 20سنة طالب، و يقيم بناحية الديابات – دائرة مركز أخميم، و بحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 م تحمل رقم 4355 FV 1985، بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2369 إداري مركز أخميم لسنة 2013.

و”حسن صلاح حسن محمد” 27سنة حاصل علي ليسانس أصول دين، ويقيم بني وشاح– دائرة مركز المراغة، و بحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 م تحمل رقم 5830، بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، جاري تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سوهاج.

و “حماية الله عبادي عوض عبد السيد” 54سنة تاجر، و يقيم الخيام– دائرة مركز دار السلام، و بحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 م تحمل رقم 29014459، و كذا عدد “75″ طلقة من ذات العيار، بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3478 إداري مركز دار السلام لسنة 2013.

و”بهنان صلاح بهنان” 48سنة دكتور صيدلي، و يقيم شارع أسيوط سوهاج – دائرة قسم ثان سوهاج، و بحيازته مسدس عيار 9مل يحمل رقم 2638 CAT ورقم 4101 OU، و كذا عدد “2″ طلقة من ذات العيار، بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، جاري تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة أخميم.

و”محمد عبد الصبور أحمد رضوان” 20سنة طالب، و يقيم شارع النيل الغربي– دائرة قسم ثان سوهاج، و بحيازته فرد صناعة محلية وعدد “1″ طلقة عيار 7.62×39، بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2787 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2013.

و”رشاد قاسم علي” 65سنة بالمعاش، و يقيم نزلة علي – دائرة مركز جهينة، و بحيازته فرد صناعة محلية، بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2139 إداري مركز جهينه لسنة 2013.

و”وائل عبد الرحيم محمود عبد القادر” 27سنة عامل، ويقيم بندر جرجا– دائرة قسم جرجا، و بحيازته فرد صناعة محلية، بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1437 إداري قسم جرجا لسنة 2013.