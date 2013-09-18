“الوليد” يتربع على قائمة أثرياء العرب..وصفرا والعمودي وناصف يتصدرون

تقرير : إسلام التمساح

مائة شخصية عربية تضمنتها القائمة الأخيرة للأكثر ثراء منهم ٤١ سعوديا و ١٣ مصريا و ٨ لبنانيين و ٧ إماراتيين.

حيث جاء في المركز الأول الأمير السعودي الوليد أبن طلال والذي يلغ عمره 58 عاما والذي يعمل في عدد من الأستثمارات المتنوعة، حيث بلغت ثروته 20مليار دولار.

الوليد أبن طلال يمتلك الكثير من الأستثمارات التي تتوزع علي عدد كبير من البلدان العربيه .

الأمير السعودي حاصل علي درجة دبلوم في العلوم الإدارية والاقتصادية بامتياز وتفوق من كلية مينلو Menlo College في ولاية كاليفورنيا.

وطبقاً لتصريحاته التي تضمنتها مقابلات صحافية عديدة أجريت معه بوصفه ظاهرة في عالم الاستثمار فقد بدأ الوليد بن طلال حياته في التجارة عام 1980م عن طريق شركة المملكة للمقاولات في الرياض.

واليوم، يتابع الوليد بن طلال أعماله التجارية عقب أن وحّد استثماراته في مجموعة تتابع إمبراطوريته الاستثمارية الضخمة تحت اسم “شركة المملكة القابضة”، وهي الاسم الذي أخذته من المؤسسة (مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات) بعد تطويرها من قبل مؤسسة استشارية، وتتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها في برج المملكة، وتنطوي تحت هذه الشركة عدة شركات عالمية يمتلكها الوليد أو يمتلك حصصاً فيها، فيما تستقر المكاتب الرئيسية للشركة في مبنى برج المملكة في الطابق 66، (وبرج المملكة هو ملك للوليد أيضاً)الذي يعد معلماً بارزاً في العاصمة السعودية الرياض نظير تصميمه الفريد الذي حصل عام 2003 على جائزة أجمل تصميم لمبنىً برجي في العالم عام 2001.

وجاء في المرتبة الثانية يوسف صفر ا أو جوزيف صفرا البالغ من العمر٧٤ عاما هو لبناني الأصل وعضو من اغنى العائلات اللبنانية في أمريكا الجنوبية ،حيث تبلغ ثروته ١٥.٩ مليار دولار بالعمل في مجال البنوك

> هاجر مع والده المليونير اللبناني يعقوب صفرا إلى البرازيل في الخمسينات من القرن الماضي، وهو رئيس شركة مجموعة صفرا. وهو أيضا رئيس لكل شركة المجموعة صفرا، منها البنك صفرا الوطني في نيو يورك أمريكا وبنكو صفرا في ساو باولو البرازيل ومؤسسات مالية وتجارية حول العالم.

> المصرفي الملياردير جوزيف صفرا، يحمل الجنسيتين اللبنانية، موطنه الأساسي، والبرازيلية، وهو ثاني أغنى رجل في البرازيل بعد عملاق النفط إيك باتيستا. تملك شركته مجموعة صفرا تاسع أكبر مصرف في البرازيل وهو بانكو صفرا،

> ويذكر أن جوزيف صفرا هو من أبرز المساهمين والممولين في الجامعة الأميركية في بيروت، والتي هي من أهم الجامعات في موطنه الأم لبنان وأيضا في الشرق الأوسط أجمع.

> الجدير بالذكر أن ادمون صفرا قد ورث عن والده يعقوب صفرا مؤسسة اقتصادية في بيروت والتي كان قد أسسها والده في بيروت في العام 1920 وبقيت في ملكيته وتحت ادارته حتى يوم وفاته.

> وفي ابريل عام 2013 تم تصنيف اللبناني يوسف صفرا على أنه أثرى رجل لبناني وثاني أغنى رجل في الشرق الأوسط بعد الأمير السعودي، والذي هو أيضا من أم لبنانية (ابن رئيس وزراء لبنان السابق رياض الصلح.

وجاء في المركز الثالث رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي البلغ من العمر ٦٨ عاما وهو المستثمر الأول في اثيوبيا .

> ولد العمودي في اثيوبيا من ام اثيوبيه واب حضرمي تعود اصوله إلى حضرموت وتربي في السعودية بلد الاقامة السعودية تقدر ثروته بـ 13.5 مليار.

> وأختار العمودي العمل في مجالات البترول و قطاع البناء والمقاولات ثم وسع نشاطاته نوعيا وجغرافيا قطاع الاعمال في البنوك والاشتثمارات والفنادق .

وأحتل السعودي محمد بن عيسى الجابر المركز الرابع في الترتيب في أغني أغنياء العرب حيث تقدرثروته بـ7 مليار دولار والتي كونها من خلال العمل في العقارات والبنوك .

بن عيسى الجابر شخصية استثمارية سعودية ويقود مجموعة «إم. بي. آي» السعودية، التي تحقق دخلا إجماليا يقدر بنحو 1.7 مليار دولار سنويا، في حين تصل قيمة أصولها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، ويعمل بها نحو 9 آلاف موظف. تزاول المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والعراق وأوروبا والولايات المتحدة، وتتألف من 3 شركات رئيسة، هي مجموعة فنادق ومنتجعات «جيه جيه دابليو»، ومجموعة «أجواء» للصناعات الغذائية، وشركة «جداول» العالمية للتطوير العقاري. استحوذت مجموعة «إم. بي. آي» مؤخرا على مجموعة إيتون البريطانية للفنادق الفاخرة وكذلك مجمع كوزو وهو أضخم مركز تجاري في فيينا وقصر شوارزنبرغ الفخم في فيينا.

وجاء في المركز الخامس ناصف أنسي ساويرس وتبلغ ثروته ٦.٥مليار دولار وهو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية. نجل أنسي ساويرس رئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم المتعددة النشاطات. حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة شيكاغو.

وجاء في المرتبة السادسة الشيخ السعودي سليمان الراجحي والذي تبلغ ثروته 6 مليار دولار والتي يعمل فيها مجال البنوك و هو مؤسس مشروع دواجن الوطنية في السعودية كما يمتلك الشيخ سليمان أكبر مزارع الزيتون السعوديه الواقعه في شمال السعوديه وتنتج زيت زيتون عالي الجوده ويعتبر الشيخ سليمان من رواد الزراعه العضويه في العالمين العربي والإسلامي والزراعه العضويه خاليه من الكيميائيات والمبيدات الضاره كما أن مزارع الدواجن التي يملكها لاتستخدم اغذيه واعلاف غير نباتيه. كما يستثمر أيضا في مصر حيث يمتلك هناك مشروع دواجن الوطنية وهو رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي وأكبر مساهميه ويرأس أيضاً شركة نادك الزراعيه واسمنت ينبع وهو سعودي الجنسية ويعود أصله إلى قبيلة بني زيد ] في نجد ومسقط رأسه البكيرية بمنطقة القصيم شمال الرياض بحوالي 300 كم، ويعتبر الرجل من أثرياء السعودية .

فيما جاء في المركز السابع الأماراتي ماجد الفطيم بثروة قدرت 3.6 مليار دولار والتي كونها في مجال الأنشاءات .

> مجموعه الفطيم تأسست عام 1992، وتعدّ الشركة الرائدة في عالم مراكز التسوق والتجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنتشر عمليات الشركة الحالية في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعمل لديها أكثر من 24,000 موظف.

> وحازت ماجد الفطيم القابضة على تصنيف من الدرجة الاستثمارية BBB، وهو أعلى تصنيف يعيّن لشركة خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وتزاول الشركة عملياتها من خلال ثلاث وحدات أعمال متكاملة بأنشطتها ومملوكة بالكامل من قبل الشركة، وهي:

ماجد الفطيم العقارية، والتي تمتلك وتدير 16 مركز تسوق و11 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي حالياً في طور تطوير مشاريع جديدة في مصر.

> ماجد الفطيم للتجزئة، والتي تمتلك امتيازاً حصرياً لعلامة كارفور وأحقية تشغيل متاجرها في 19 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. وهي تشغّل حالياً 50 متجر هايبرماركت، و47 متجراً من فئة سوبرماركت في 12 بلداً على مستوى المنطقة.

> ماجد الفطيم للمشاريع، والتي تقوم بتطوير وتشغيل جميع مرافق الترفيه والتسلية في مراكز ماجد الفطيم بما في ذلك ’سكي دبي‘، و’فوكس سينما‘، و’ماجيك بلانيت‘، و’آي فلاي‘ وغيرها من المرافق. وتمتلك ماجد الفطيم للمشاريع كذلك شركة متخصصة بخدمات التمويل للأفراد والتي تقوم بإصدار بطاقات “نجم” الائتمانية إضافةً إلى شركة متخصصة بتجارة الأزياء. كما تمتلك الشركة مشاريعاً مشتركة مع كل من شركة ’دالكيا‘ وشركة ’أوريكس‘.

وجاء في المركزين الثامن والتاسع الأخوين نجيب وطه ميقاتي نجيب رئيس وزراء لبنان منذ 13 يونيو 2011، وهو سياسي ورجل أعمال. عين رئيسًا للوزراء للمرة الأولى من 19 أبريل2005 إلى 19 يوليو 2005 بعد استقالة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وكانت حكومته حكومة مؤقتة تقوم بإدارة الدولة حتى انتخاب إجراء انتخابات المجلس النيابي وذلك كي تجرى الانتخابات بإدارة حيادية.

> ميقاتي ولد في طرابلس في شمال لبنان. تلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأميركية في بيروت، وتابع الدراسات عليا في «المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال» في فرنسا وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة[2].

> أسس بعام 1982 بمشاركة مع شقيقة الأكبر «طه» «شركة إنفستكوم»[2]، وهو أحد الشركاء في «مجموعة ميقاتي» التي تمتلكها أسرته، والتي تنشط في قطاع الاستثمار والاتصالات والبنوك والعقار والنقل الجوي والأزياء، بين عامي 1992 و1996 انتخب عضوًا في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، كما حاز على عضوية اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة العربية –الأمريكية، وأيضًا عضوية مجلس رجال الأعمال السوري – اللبناني. كما إنه عضو في مجلس أمانة الجامعة الأميركية في بيروت، وفي المجلس الاستشاري لكلية هاريس في جامعة شيكاغو، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات «انترناشونال كرايسز غروب»[2]. كما أنه يرأس منتدى استشراف الشرق الأوسط[2]، وأيضًا منتدى الوسطية في لبنان.

وجاء في المركز العاشر عبد الله بن أحمدالغرير بثروه قدرت بـ: ٣.١ مليار دولار صنعها من إستثمارات متنوعة وهو من مواليد دبي 10 يوليو 1954، رجل أعمال وملياردير إماراتي، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أحد أكبر البنوك في الإمارات، من حيث الأصول وحجم الأعمال الذي تنتشر فروعه في الإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر لندن ونيويورك والهند.

حاصل علي بكالوريوس في الهندسة الصناعية مع مرتبة الشرف من جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك – الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977.