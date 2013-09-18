أمير تبوك: خطة متكاملة لتطوير ميدان سباق الهجن والفروسية بشكل حضاري

أوضح صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك ان هناك خطة متكاملة لاعادة تنظيم ميدان سباق الهجن والفروسية بشكل حضاري روعي فيها توفر الخدمات الصحية والامنية وتم تخصيص اماكن جديدة لملاك الهجن بطريقة منظمة بعيدا عن العشوائية مؤكدا سموه ان اللجان المختصة بتطوير ميدان سباق الهجن والخيل بمدينة تبوك ستواصل اعمالها وفق البرنامج التطويري المعد منذ فترات سابقة بما يكفل اظهار مكان ممارسة هذة الرياضة الاصيلة بالشكل المامؤل. وقال سموه خلال لقائه الاسبوعي بالمواطنين مساء الاثنين بقصر سموه: ان الميدان خصص من قبل الدولة لنادي الفروسية والهجن بالمنطقة وستعمل اللجان لاعادة تأهيله خاصة وان الموقع يقع على الطريق الدولي مما يتوجب مراعاة تحسين كامل المنطقة. مشددا سموه بأن ما يحقق مصلحة الجميع سيتم اتخاذه. وحول ما حدث من بعض من اعترض اعمال اللجان صباح الاثنين الماضى خلال اداء عملها في الموقع لازالة الحظائر العشوائية والعقوم على الطريق الرئيسي، اكد سموه أن العمل سيستمر واللجان ستواصل تنفيذ خططها المرسومة سابقا بما يضمن اظهار الموقع بشكل لائق بهذه الرياضة العربية الاصيلة ومستوف شروط السلامة الصحية والامنية.

من جانب آخر يرأس أمير منطقة تبوك اليوم الجلسة الافتتاحية الأولى للدورة الثانية للعام المالي 1434/ 1435ه لمجلس المنطقة، بحضور أعضاء المجلس الجديد بعد صدور تشكيلة الأعضاء الجدد. وأوضح أمين مجلس المنطقة محمد الخليفة أن المجلس سيطلع على موجز لأعمال المجلس خلال العام المالي 1434/ 1435ه، كما سيتم خلال الجلسة إعادة تشكيل لجان المجلس وما يستجد من أعمال.

من جهة ثانية التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ظهر أمس بمكتب سموه بالإمارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط محمد بن أحمد باسودان ومدير عام التخطيط بالوزارة ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله المبارك.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بوكيل الوزارة والوفد المرافق له متمنياً لهم التوفيق والنجاح في زيارتهم للمنطقة منوهاً سموه بالمسؤولية الكبيرة والأعمال الجليلة التي تنهض به الوزارة بإشراف معالي الوزير. كما أطلع سموه من وكيل الوزارة على الخطوات التطويرية للوزارة في المنطقة.