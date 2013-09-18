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جامعة اليمامة تحتفي بأعضاء هيئة التدريس الجدد

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جامعة اليمامة تحتفي بأعضاء هيئة التدريس الجدد جامعة اليمامة تحتفي بأعضاء هيئة التدريس الجدد

    أقامت جامعة اليمامة بالرياض امس برنامجًا تعريفياً لاستقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد، حيث بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية لمدير الجامعة د.حسين الفريحي رحب فيها بأعضاء هيئة التدريس الذين انضموا إلى زملائهم في الجامعة حديثًا مثمنًا الدور الكبير الذي سيقومون به في أداء مهماتهم التدريسية والتي يجب ان تتجاوز المناهج المقررة الى التطبيقات العملية والمشاركة الفعالة للطلاب واعداد المشاريع العملية وإثراء خبراتهم وتوسيع مداركهم.

وثمّن الدكتور تعاون الإدارات المتعددة بالجامعة في إقامة البرامج التعريفية، وإعداد وتوزيع الكتيبات والمطبوعات التي تبين الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة.

ومن جهته شرح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. كاسب الرشيدي، الأنظمة ولوائح الجامعة للأعضاء الجدد مشدداً على أن الجامعة حريصة أن تخرج جيلاً من المؤهلين علميا وعمليا ووفق مستويات مميزة، قادرين على مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي، والتعلم والتطوير الذاتي.

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