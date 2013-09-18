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جامعة حائل تشارك في إعداد الخطة العالمية للمحافظة على الصقر الحر

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جامعة حائل تشارك في إعداد الخطة العالمية للمحافظة على الصقر الحر جامعة حائل تشارك في إعداد الخطة العالمية للمحافظة على الصقر الحر

    شاركت جامعة حائل ضمن الوفد المشارك من المملكة والذي تم تشكيله بتوجيه من صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الهيئة للحياة الفطرية، في اجتماع الفريق الدولي للمحافظة على الصقر الحر، حيث مثل الجامعة الدكتور منيف مهنا الرشيدي عميد البحث العلمي وأستاذ علم البيئة وحماية الحياة الفطرية المساعد.

وقد حضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 50 ممثلاً من الجهات الحكومية والشركاء والأطراف المعنية والمهتمة من أكثر من 30 دولة من الدول التي ينتشر فيها الصقر الحر.

يذكر أن فريق العمل المكون من مسؤولين حكوميين وأخصائيين دوليين وأطراف معنية يمارس أعماله تحت اشراف مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة حسب اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة للطيور الجارحة. وقد أوضح الدكتور الرشيدي الذي شارك في ورقة علمية، أن الصقر الحر يعتبر رمزاً للتراث والثقافة في شبه الجزيرة العربية، فالصقر الحر أول من شبكه ودربه واصطاد به هم العرب، لكن وللأسف خلال العشرين عاماً الماضية شهدت أعداد الصقر الحر انخفاضا كبيراً لأسباب عدة منها: فقدان وتدهور مواطن تعشيشه، الصعق الكهربائي والاصطدام بأعمدة وخطوط الضغط العالي وبشكل خاص أثناء موسم الهجرة، التسمم بالمبيدات الزراعية والأسر غير القانوني بهدف التجارة والحصول على المال.وقد خلص الاجتماع لوضع خطه عالمية للمحافظة على الصقر الحر والتي تركز على أن التعاون بين دول انتشار الصقر الحر هام جدا لوضع آليات تحد من التجارة غير القانونية وللإكثار من برامج إعادة اطلاق الصقور على غرار ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لعكس تناقص أعداده ولضمان الاستخدام المستدام لهذا الصقر خصوصا في الصقارة.

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