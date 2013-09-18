مصر والعرب فى عزاء أسامة الباز «عميد الدبلوماسية»

فاروق الباز يبكى فور دخوله قاعة العزاء.. و«العربى»: الدبلوماسية العربية فقدت أحد أبرز رجالاتها.. و«شرف»: كان من أخلص الرجال

كتب : بهاء الدين محمد الأربعاء 18-09-2013 09:37

بحضور العشرات من السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين والوزراء الحاليين والسابقين، أقيم مساء أمس الأول عزاء الدكتور أسامة الباز المستشار السياسى السابق للرئيس الأسبق حسنى مبارك بمسجد النزهة فى مدينة نصر.

تلقى التعازى شقيقه الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء، الذى بكى بشدة عند دخوله القاعة، ونجله باسل وصهره رجل الأعمال محمد فريد خميس.

توافد على العزاء الكثير من الشخصيات العامة والسياسيين وأعضاء الحكومة الحالية على رأسهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، وأحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة. وعمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، والدكتور صابر عرب وزير الثقافة.

ومن الدبلوماسيين حضر الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق، وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق، والسفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور بركات الفرا سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وعدد من السفراء المصريين السابقين وأعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية.

كما حضر الكثير من الإعلاميين والوزراء السابقين على رأسهم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، والكاتب الصحفى عادل حمودة، والمنتج ممدوح الليثى، والإعلامى محمود سلطان، وعلى المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأمين الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، والدكتور مصطفى الفقى، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، واللواء سامح سيف اليزل، وعصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق وسامى شرف، مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، والدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، ورجل الأعمال رامى لكح، والدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق، والدكتور على السمان رئيس الاتحاد العالمى لحوار الثقافات والأديان، واللواء عبدالسلام المحجوب ودكتور محمود الشريف وزيرا التنمية المحلية السابقان.

كما شهد العزاء حضورا نسائيا لافتا على رأسه الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ومها الرباط، وزيرة الصحة، وفينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمى السابقة، فرخندة حسن، عضو المجلس القومى للمرأة، والفنانة ليلى علوى، ولبنى عبدالعزيز، وإلهام شاهين، والإعلاميات أفكار الخرادلى وعائشة عبدالغفار وهالة أبوعلم وفاطمة فؤاد ووفاء الشابورى وحنان خواسك، ونعم الباز.

من جانبه قال السفير الفلسطينى فى القاهرة بركات الفرا إنه حضر نيابة عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، لتقديم واجب العزاء لأسرة الدبلوماسى المصرى المرحوم الدكتور أسامة الباز، حيث أبلغهم تعازى الرئيس والقيادة الفلسطينية فى هذا الراحل الكبير والسياسى العربى المخضرم؛ الذى كان له دور كبير فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وكان دائما ما يقف بجانب الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة. موضحاً أن الرئيس الفلسطينى منح الفقيد وساما رفيعا تقديرا لجهوده فى خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وقال الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية: «أنعى باسمى واسم جامعة الدول العربية وببالغ الأسى والحزن الصديق العزيز الدكتور أسامة الباز الذى بغيابه تفتقد الدبلوماسية المصرية والعربية أحد أبرز رموزها ورجالاتها الكبار الذى تميز بإسهاماته الكبرى على مدى أربعة عقود حافلة بالنشاط والعطاء والأداء الوطنى والقومى فى عالم الفكر والسياسة والدبلوماسية المصرية والعربية والدولية. وأتقدم بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير وإلى الشعب المصرى، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف إن الفقيد كان من أخلص الرجال الذين خدموا مصر والدبلوماسية المصرية على مدار أعوام كثيرة.

وأكد كامل عمرو، وزير الخارجية السابق، أن مصر فقدت رجل دولة من الطراز الرفيع وواحداً من أفضل أبنائها. أما الفنانة ليلى علوى فأكدت أن الفقيد كان رجلا مثقفا وموسوعيا مهتما بالأدب والثقافة والفنون، رغم مشاغله السياسية، مشيرة إلى مشاركته فى العديد من الندوات الثقافية، وأضافت: «تعلمت الكثير من ندواته التى كنت حريصة على حضورها وهو كان يعتز بالفن والسينما والمسرح القومى بشكل خاص».