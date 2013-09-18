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دراسة: السيجارة الإلكترونية تمنع التدخين أفضل من لاصقة النيكوتين

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دراسة: السيجارة الإلكترونية تمنع التدخين أفضل من لاصقة النيكوتين دراسة: السيجارة الإلكترونية تمنع التدخين أفضل من لاصقة النيكوتين

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 09:39

أكدت نتائج الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين النيوزيلنديين في جامعة أوكلاند، أن السيجارة الإلكترونية بمقارنتها باللاصقة التي تحتوي على النيكوتين تساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين.

وكان الباحثون قد أجروا تجاربهم على 657 شخصًا وتبين بعد 13 أسبوعًا أن نسبة 7.3% منهم نجحوا في التوقف نهائيًا عن التدخين مقابل 5.8% من الذين استخدموا اللاصقة ذات النيكوتين، كما أن أكثر من 57% من الذين استخدموا السيجارة الإلكترونية نجحوا في تقسيم باثنين أو أكثر من استهلاك التبغ مقابل 41% فقط من الذين استخدموا اللاصقة.

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