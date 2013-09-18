دراسات فرنسية: تعرض العمال إلى "الزفت المعدني" يصيبهم بالسرطان

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 09:50

أشارت الدراسات العلمية التي أجرتها فرق من الباحثين الفرنسيين في المركز الدولى للأبحاث السرطانية في فرنسا، إلى خطورة تعرض العمال لـ"الزفت المعدني"، أثناء عملهم عند رصف الشوارع؛ حيث يسبب لهم الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي والربو وتهيج في العيون نتيجة الرائحة التي تنبعث من هذا "الزفت".

وأوضحت الدراسات أن "الزفت المعدني" يحتوي على 10 آلاف مركب كيميائي، وأنه ليس من السهل قياس هذه الجزئيات التي يوجد في بعضها أجزاء سامة مثل الهيدروكربور والبنزولا وبعض المكونات العضوية الطيارة لها تأثيرات ضارة على الصحة.

وأفادت الدراسة بضرورة خفض انبعاث الأدخنة الصادرة من هذا "الزفت" وأيضًا البعد عن التعرض له في نفس وقت الأشعة الشمسية.