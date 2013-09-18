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كونتي: سداسية ريال مدريد ليست مفاجأة

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كونتي: سداسية ريال مدريد ليست مفاجأة كونتي: سداسية ريال مدريد ليست مفاجأة

(إفي) - قال المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أنطونيو كونتي، إنه لا يشعر بالدهشة عقب الفوز الكبير الذي حققه ريال مدريد بملعب جالاتاسراي التركي بستة أهداف لواحد، ليتصدر الفريق الإسباني مجموعتهما الثانية في دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تعادل فريقه على أرض كوبنهاجن الدنماركي بهدف الثلاثاء في مستهل مشوار دور المجموعات بالبطولة القارية: "ريال مدريد فريق يستثمر ملايين وملايين كل عام، إنه فريق قمة في كل شيء".

لذا اعتبر المدرب الإيطالي أن الفوز الملكي في اسطنبول "ليس مفاجأة، كان منتظرا".

وأعرب كونتي عن رضاه عن مباراة فريقه، رغم عدم ارتياحه لعجز "السيدة العجوز" عن تحقيق انتصار في مباراة سدد فيها لاعبوه أكثر من 20 تصويبة على المرمى الدنماركي.

وأوضح "كانت أكثر المباراة التي سيطرنا فيها على الكرة خلال حقبتي على مدار عامين، بدا كما لو أن هناك حائطا أمام خط المرمى".

وأضاف مدرب حامل لقب "السكوديتو": "كان من الممكن أن تنتهي المباراة 1-5 أو 1-6 ، وحينها كانت الصحف الإيطالية ستتحدث عن أن يوفنتوس سيفوز بدوري الأبطال. الآن في المقابل، سيتحدثون عن أننا افتقدنا الهجوم".

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