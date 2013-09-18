معرض"لوكس غاليري للجمال" يخطف الأضواء للمرة الثالثة

انطلق معرض الجمال "لوكس غاليري للجمال"، الفعاليَّة التي تزخر بالجمال والموضة والتألُّق، في دبي يوم 16 سبتمبر بفندق "أتلانتس ذا بالم"، ليخطف الأضواء للمرَّة الثالثة على التوالي، ويمنح اثنتين من مستهلكات منتجات "لوكس" الفرصة لتصبحا من مصممات الأزياء الراقية.

وقدّم "لوكس غاليري للجمال" للمشاركات فيه بإشراف خبرائه الثلاثة المشهورين، المعرفة المتعمِّقة والنَّصائح القيِّمة لإثراء ثقافتهنَّ في مجال الموضة وتصميم الأزياء، هذا وحظيت 9 محبَّات لـ"لوكس" من شتى أنحاء المنطقة بفرصة عرض تصاميمهنَّ على مدرج "لوكس" قبل أن تختار لجنة التحكيم الفائزتين في النهائيَّات، كما حصلت كل من زينب أولماين ممثِّلة دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وهبة الضاوي من المملكة العربيَّة السعوديَّة على مبلغ 100,000 درهم إماراتيّ بمثابة دعم لإطلاق مشاريع تصميم الأزياء الخاصَّة بهما.

وقد أقامت "لوكس"، وهي إحدى ماركات الجمال لشركة يونيليفر، شراكة مع مصمم الأزياء العالميّ الشهير عبد محفوظ الذي ترأس لجنة التحكيم في هذه المسابقة، وكجزء من هذه الفعاليَّة، عرض السيد محفوظ أيضاً مجموعته الأخيرة في عرض حصريّ للأزياء.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ماركة عبد محفوظ تضم ثلاثة خطوط إنتاج، وهي: فساتين الزفاف، والأزياء الراقية، والملابس الجاهزة، وتساهم مجتمعةً في الحفاظ على رقيّ الأزياء والتَّصاميم المبتكرة.

وعن هذه الفعاليَّة، قال مذوسوذان راو، نائب الرئيس في قطاع التسويق في شركة يونيليفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ننتظر بفارغ الصبر معرض "لوكس غاليري للجمال" المخصص للنِّساء في شتى أنحاء المنطقة.

اليوم تواصل "لوكس" مهمتها لتمنح كل امرأة حول العالم شعوراً رائعاً من خلال استخدام مجموعتها للعلاجات الفاتنة الخاصَّة بالبشرة، والتي تتألَّف من مكوِّنات ممتازة وعطور خلابة، كما أنَّها فرصة عظيمة لتشجيع كل من تستخدم منتجاتنا على تحقيق أحلامها مع لوكس".

وقد شاركت في لجنة التحكيم أيضاً إلى جانب عبد محفوظ، مصممة الأزياء الشابَّة العنود بدر التي تُعتبر من المصممين الموهوبين في المنطقة، كما أنَّ العنود بدر اسم لامع في ساحة الأزياء السعوديَّة، فهي مصمّمة ماركة "ليدي فوزازا" أو Lady Fozaza، وهي عبارة عن خط أزياء خاص بالسترات أبصر النور في إمارة دبي، وانطلق منها إلى كافَّة أرجاء المنطقة، حتى بدأ يحط رحاله في خزانات أشهر النجمات، مثل: كيم كارداشيان، ونانسي عجرم، ولجين عمران، وتولّت العنود تدريب المشاركات حول أحدث صيحات الموضة والأقمشة، بالإضافة إلى إعطاء كل واحدة منهنَّ نصائح مختلفة حول تصميم الأزياء لمساعدتها على تصميم فساتينها.

أمَّا الخبيرة البارزة الأخرى في هذه الفعاليَّة فكانت جيهان الحداوي، وهي مقدِّمة برامج سعوديَّة على شاشة "روتانا خليجية"، وناشطة اجتماعيَّة معروفة جداً في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وعضو في مجلس حقوق الإنسان للسعوديَّة، ومؤسسة "مينتور" العربيَّة لوقاية الأطفال والشباب من المخدرات، وجمعيَّة "زهرة" لمكافحة سرطان الثدي، وتولّت جيهان توجيه المتسابقات حول مهارات العرض والإلقاء، وتدريبهنَّ على كيفيَّة التصرُّف أمام عدسة الكاميرا.

وتخلل الفعاليَّة النهائيَّة أداء خاص للفنَّان اللبنانيّ سعد رمضان الذي شارك في الموسم الخامس من برنامج ستار أكاديمي، وسطع نجمه بسرعة بين زملائه المشتركين بفضل قدرته على أداء أنواع مختلفة من الموسيقى، وبدأ عدد محبِّي سعد يزداد يوماً بعد يوم إلى أن وصل إلى النهائيَّات، ورفع اسم لبنان عالياً، وقد أقام سعد أيضاً شراكة مع "لوكس" لإعادة توزيع أغنية عبد الحليم حافظ الخالدة "أهواك"، والتي استخدمتها الماركة في أحدث إعلان تلفزيونيّ لها.