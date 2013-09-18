مارسي "الكاراتيه" على طريقة Scarlett Johansson

تشتهر النجمة الأمريكيّة الشقراء Scarlett Johansson بأنوثتها وجاذبيتها، وتتقن مهارة قتال هامّة تتمثّل في فنّ "الكاراتيه".

ولا يقتصر هواة هذه الرياضة على الذكور حصراً، بل هي تشكّل هواية عدد من النجمات، على غرار: Hilary Swank وCharlize Theron.

"سيدتي نت" يطّلع من مدرّبة اللياقة البدنية "سحر نجدي" على الإعداد البدني اللازم لبدء منهج التدريب الصحيح لممارسة الكاراتيه.

يخضع تعلّم رياضة "الكاراتيه" إلى مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها:

• التوازن: يقضي بحفاظ اللاعب على اتّزان جسمه.ويحقّق التمرين الجيّد هذه الركيزة التي تساعد على اتّخاذ وضعية التأهّب المناسبة، ما يمنحه قوّة في أداء الحركات.

• التنفّس: يعدّ التنفّس الصحيح من بين التمرينات الهامّة في "الكاراتيه"، إذ يساعد على استرخاء الجسم وإزالة التوتر، بالإضافة إلى زيادة كفاءة جهاز التنفّس ومعدّل التمثيل الغذائي في الجسم.

• الصيحة: تتألّف صيحة الكاراتيه Ki ai من قسمين، هما: "كي" التي تعني "القوة الداخلية" و"آي" التي تعني "اتحاد"، وهي تؤشّر إلى "اتحاد طاقات الجسم كافّة".ويطلق اللاعب هذه الصيحة في أثناء تنفيذ الحركات المهارية بهدف إرباك الخصم وإفقاده تركيزه.

• القوّة المميّزة بالسرعة: تشمل قيام اللاعب بأداء الحركات المهارية، سواء الركل بالقدم أو اللكم باليد بشكل سريع، والتمتّع في الوقت عينه بقوة عضلية مميّزة يتم تنميتها من خلال التدريب على مقاومة الإحتكاك.

الإعداد البدني:

وترتكز تدريبات "الكاراتيه" على ممارسة مجموعة من التدريبات البدنية التي تنقسم بدورها، إلى:

1- تدريبات عامّة:عدد من التمرينات التي يحدّدها المدرّب قبل الشروع في برنامج التدريب البدني الخاص بـ "الكاراتيه"، وتشمل:

_ الإحماء ذات الإيقاع المتزايد، ما يعمل على رفع معدّل ضربات القلب وزيادة سرعة الدورة الدموية.

_ تمرينات الإطالة البسيطة التي تساعد على فكّ العضل.

_ تمرينات التنفّس التي تهدّئ معدّل ضربات القلب، بدون أن يصل الأمر لحال من الإغماء.

2- تدريبات خاصّة: تعدّ قبضة اليد والقدم من أكثر أسلحة "الكاراتيه" استخداماً والتي تتطلّب من اللاعب تعلم كيفيّة أداء اللكمات ببطء. ويقوم العقل بتسجيل حركات كلّ ضربة وحفظها في الذاكرة، ما يؤهّل اللاعب إلى القيام بها تلقائياً. ويجدر تدريب اللاعب على أداء حركة الصدّ التي يجدر أن تمتاز بدقّة التوقيت واتّخاذ المسافة المناسبة التي لا تمكّن الخصم من الوصول إلى هدفه.وتجدر الإشارة إلى أن قوة ركلة الساق تبلغ 3 أضعاف قوة ضربة الذراع.

نصائح تكنيكية:

• يجدر تجنّب التمرين الزائد عن الحدّ الذي قد يسبّب إيذاء الجسم، فالعضلات المجهدة تكون أكثر عرضة للإصابة.

• لا يقود التدريب على فترات متقطّعة إلى تحقيق أي نجاح، بل ينتج غالباً إصابات وضعفاً في المستوى الفني اللاعب.

• يجب تخفيف الحمل التدريبي تدريجياً، قبل خوض أي مباراة بفترة تتراوح ما بين 3 إلى 10 أيّام.

• الإكثار من تناول المواد النشوية قبل خوض التدربيات كوجبة خفيفة من المعكرونة والخبز.

• من المفيد شرب كوب من العصائر الطازجة المحتوية على السكر قبل المباراة بساعتين، ما يوفّر الطاقة اللازمة للجسم ويمنع تعرّضه للجفاف ويحسّن الأداء.

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