تعاون شرطي بين أبوظبي والمفتشية الملكية البريطانية

اتفقت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، مع المفتشية الملكية للشرطة في المملكة المتحدة، على تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم في المملكة المتحدة، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رأس وفد رفيع من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، بينما وقعها من المفتشية الملكية للشرطة المتحدة توم وينسور، كبير المفتشين بالمفتشية الملكية للشرطة في المملكة المتحدة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، والمفتشية الملكية للشرطة في المملكة المتحدة، حيث يتمكن كلا الطرفين من تنفيذ واجباتهما ووظائفهما على نحو أكثر فعالية.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم العقيد محمد حميد دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، والعقيد فيصل سلطان الشعيبي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.