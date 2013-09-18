"الشعب النائم".. مسرحية من تأليف رئيس الوزراء السويدي

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 09:56

تعرض حاليا على خشبة المسرح في العاصمة السويدية ستوكهولم مسرحية من الخيال العلمي مقتبسة من كتاب من تأليف رئيس الوزراء السويدي الحالي فريدريك راينفلت، صدر قبل 20 عاما.

وتدور المسرحية حول انقسام المجتمع إلى قسمين من البشر "الأغبياء وأصحاب العقول النائمة، وكان راينفلت قد قام بتأليف الكتاب في عام 1993 عندما كان عضوا بالبرلمان السويدي ورئيس جناح الشباب في أحد الأحزاب السياسية، وكان عمره آنذاك 28 عاما.

ويتناول الكتاب صورة مجتمع يعيش في ظل الاشتراكية يقطنه شعب سلبي، ويقوده سياسيون مستسلمون ساهموا جميعا في وضع نهاية فاشلة لمنظومة الرفاهية وأصبح الشعب ذو توجهات سلبية.

وكان راينفلت قام من خلال كتابه برسم صورة استشرافية للمجتمع السويدي في المستقبل بعد عقدين من الزمان من زمن كتابة المسرحية أي في العام 2013.

وتلقى المسرحية استحسانا كبيرا من الجمهور، حيث بيعت غالبية تذاكرها.