أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"الشعب النائم".. مسرحية من تأليف رئيس الوزراء السويدي

Google+ Print
"الشعب النائم".. مسرحية من تأليف رئيس الوزراء السويدي "الشعب النائم".. مسرحية من تأليف رئيس الوزراء السويدي

كتب : أ ش أ الأربعاء 18-09-2013 09:56

تعرض حاليا على خشبة المسرح في العاصمة السويدية ستوكهولم مسرحية من الخيال العلمي مقتبسة من كتاب من تأليف رئيس الوزراء السويدي الحالي فريدريك راينفلت، صدر قبل 20 عاما.

وتدور المسرحية حول انقسام المجتمع إلى قسمين من البشر "الأغبياء وأصحاب العقول النائمة، وكان راينفلت قد قام بتأليف الكتاب في عام 1993 عندما كان عضوا بالبرلمان السويدي ورئيس جناح الشباب في أحد الأحزاب السياسية، وكان عمره آنذاك 28 عاما.

ويتناول الكتاب صورة مجتمع يعيش في ظل الاشتراكية يقطنه شعب سلبي، ويقوده سياسيون مستسلمون ساهموا جميعا في وضع نهاية فاشلة لمنظومة الرفاهية وأصبح الشعب ذو توجهات سلبية.

وكان راينفلت قام من خلال كتابه برسم صورة استشرافية للمجتمع السويدي في المستقبل بعد عقدين من الزمان من زمن كتابة المسرحية أي في العام 2013.

وتلقى المسرحية استحسانا كبيرا من الجمهور، حيث بيعت غالبية تذاكرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة