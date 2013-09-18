نيويورك تقيم معرضا لأعمال الرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي

كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة

يشهد متحف نيويورك للفنون حاليا بمدينة نيويورك الأمريكية معرضا لأهم أعمال رائد حركة النهضة الفنية في إيطاليا ليوناردو دافينشي خلال القرن السادس عشر.

يستعرض القائمون على المعرض أكثر من مائتي عمل فني تشير إلى الثراء الفني الذي تعامل من خلاله المبدع الإيطالي مع أدواته بالإضافة إلى سعيه لإبراز ثراء موهبته، خاصة وأنها شملت فنون النحت والرسم.

كما يخصص المعرض جناحا خاصا لعرض بعض أعماله في مجال التصوير الذي برع في تقديمه على مدى مشواره الفني.

يستمر المعرض حتى السابع من أكتوبر القادم.