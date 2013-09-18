أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

نيويورك تقيم معرضا لأعمال الرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي

Google+ Print
نيويورك تقيم معرضا لأعمال الرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي نيويورك تقيم معرضا لأعمال الرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي

كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة

يشهد متحف نيويورك للفنون حاليا بمدينة نيويورك الأمريكية معرضا لأهم أعمال رائد حركة النهضة الفنية في إيطاليا ليوناردو دافينشي خلال القرن السادس عشر.

يستعرض القائمون على المعرض أكثر من مائتي عمل فني تشير إلى الثراء الفني الذي تعامل من خلاله المبدع الإيطالي مع أدواته بالإضافة إلى سعيه لإبراز ثراء موهبته، خاصة وأنها شملت فنون النحت والرسم.

كما يخصص المعرض جناحا خاصا لعرض بعض أعماله في مجال التصوير الذي برع في تقديمه على مدى مشواره الفني.

يستمر المعرض حتى السابع من أكتوبر القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة