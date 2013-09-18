24 عملا فنيا في مسابقة الفيلم العربي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

مصر تشارك في المسابقة بفيلمي "مربى لارنج" و"بورتريه شخصي"

كتب : أ ش أ منذ 31 دقيقة

يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي يتم تنظيمه في الفترة من 9 ـ 14 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ومحافظ الإسكندرية، لأول مرة، مسابقة للفيلم العربي من خلال لجنة تحكيم خاصة مكونة من 5 أعضاء وهي مصر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، تعرض خلالها 24 فيلمًا من 15 دولة عربية هي: الأردن - العراق - تونس - السعودية - البحرين - سوريا - عمان - الكويت - اليمن - مصر - ليبيا - الجزائر - فلسطين - المغرب - لبنان.

وتشمل المسابقة نوعين من الأفلام؛ الأول: الفيلم الروائي القصير يتنافس فيها 14 فيلمًا من 12 دولة عربية، هذه الأفلام هي: "الحب والحلم والجنة" - الأردن، و"بغداد ميسي" - العراق، و"بوبي" - تونس، و"كيرم" - السعودية، و"سكون" - البحرين، و"فاترينا" - العراق، و"خارج الأبجدية" - سوريا، و"حبات البرتقال المنتقاة بعناية" - عمان، و"موطني" - الكويت، و"الحقيبة" - اليمن، و"مربى لارنج" - مصر، و"ذكريات الماضي" - ليبيا، و"أبو رامي" لبنان، و"الكلب" - سوريا.

والثاني: الفيلم الوثائقي، ويتنافس فيها 11 فيلمًا من 7 دول عربية هي: "كنوز" - المغرب، و"كان ولا مكانش" - الجزائر، و"ناجي العلي في حضن حنضلة" - المغرب، و"شجرة البلوط" - العراق، و"أ راب" - الأردن، و"العودة إلى مونلوك" - الجزائر، و"جدة ملتقى الثقافات والحضارات" - السعودية، و"أنا والأجندة" - تونس، و"بورتريه شخصي" - مصر، و"وتبقى الذاكرة" - فلسطين.