ممارسة الرياضة المعتدلة يساعد على ضبط الضغط المرتفع

قال الدكتور أحمد شلغم بكلية التربية جامعة قناة السويس، إنه مع التقدم فى السن تزداد حالات الوهن والقلق ومظاهر الشيخوخة، فقدرة القلب على ضخ الدم تنخفض بعد سن النضج بنسبة 1% سنويا وتنخفض سرعة تدفق الدم فى الذراعين إلى الرجلين بنسبة 40-30% بعمر الستين عما تكون لدى الراشدين الشباب.

وأشار إلى أنه مع تقدم العمر تقل كمية الهواء التى يمكن أن يزفرها الإنسان بعد نفس عميق وتقل سرعة انتقال الرسائل عبر الأعصاب إلى نسبة 15-10%قرابة سن السبعين عاما.

وأضاف دكتور شلغم لقد أظهرت الدراسات الحديثة أنه يمكن تأخير معظم حالات الوهن ومظاهر الشيخوخة بممارسة التمارين وبشكل منتظم، وبمعدل نصف ساعة يوم بعد يوم، ولكل عمر ما يناسبه من التمرين البدنى بعد أخذ نصيحة الخبراء فى المجال، وينصح المسنون بعدم ممارسة أى تمارين شاقة.

ونصح شلغم من يعانى من ارتفاع معتدل فى ضغط الدم بممارسة الرياضة المعتدلة كالسباحة أو المشى السريع باستمرار وإنقاص ملح الطعام وتخفيض الوزن وممارسة التأمل الذى يساعد على التخلص من الضيق النفسى والقلق والإجهاد مما يؤدى إلى الاسترخاء.

وأوضح أن ممارسة الرياضة بانتظام والغذاء المنخفض الكوليسترول والدهون يجعلان ضغط الدم طبيعيا فى بعض الحالات، فتنعدم الحاجة إلى أخذ الأدوية أو يمكن تخفيض مقاديرها.

وأضاف أن الرياضة المناسبة لمرضى القلب هى المشى والسباحة لمدة قصيرة والألعاب الأرضية والهرولة الخفيفة، لكن من المهم جداً أخذ قسط من الراحة أثناء هذا التدريب والاستراحة عند الشعور بالتعب أو بضيق فى التنفس أو بثقل على الصدر.

كما يجب تحاشى الرياضة غير المناسبة والتى تؤدى إلى إجهاد القلب كصعود المرتفعات ورفع الأثقال، والجرى لمسافات طويلة والملاكمة، وأفضل وقت لممارسة الرياضة فى الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الإفطار.