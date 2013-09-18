استعيدي بريق شعرك ورونقه

يتضمّن روتين العناية بالشَّعر اليوميّ بعض الأخطاء التي تسبّب تلف شعرك مع الوقت، باعتبار أنّ مشاكل التلف والتقصُّف والتَّساقط ما هي إلا نتيجة لإهمالك وتعاملك الخاطئ مع الشَّعر على مرِّ السِّنين.

ولكن لا يُشترط أن تزوري مراكز التَّجميل بشكل يوميَّ، حتَّى تحقّقي الصحَّة والجمال لشعرك، ولتستعيدي حيويَّته، إذ يمكنك أن تعيدي رونق شعرك وبريقه عن طريق اتّباع بعض النَّصائح البسيطة التالية:

1. عند الاستحمام، يُفضّل الاستحمام بماء دافئ؛ لأنَّ الماء السَّاخن يُسبّب جفاف الشَّعر وتهيّج فروة الرأس.

2. ابدئي بشطف الشَّعر؛ حتى تزيلي منه خلايا الجلد الميت والزيوت وبقايا منتجات تصفيف الشَّعر، ثمّ ابدئي باستخدام الشَّامبو. وإذا كان شعرك دهنيّاً، فاغسليه بالشَّامبو كلّ يومين؛ أمَّا إذا كان جافاً، فاغسليه مرَّتين أو ثلاث مرَّات أسبوعيّاً فقط؛ لأنَّ كثرة استخدام الشَّامبو قد تزيد من جفاف الشَّعر.

3. حافظي على استخدام البلسم بعد الشَّامبو، لكي ترطِّبي شعرك وتحافظي على صحَّته وجماله، وراعي أن يصل إلى أطراف الشَّعر، وألا يصل إلى فروة الرأس؛ لأنَّ جذور الشَّعر تحتوي على زيوت، ولا تحتاج إلى ترطيب إضافيّ.

4. احصلي على قسطٍ كافٍ من النَّوم، حيث إنَّ العديد من السيِّدات لا يُدركن خطورة هذا الأمر، فالإجهاد المفرط يؤثِّر سلباً في صحَّة الشَّعر.

5. تجنَّبي استخدام منتجات الشَّعر، مثل: الجل والبخاخات بأنواعها التي تحتوي على الكحول؛ لأنَّها تسبّب الجفاف للشَّعر.

6. تجنَّبي وضع منتجات تصفيف الشَّعر على فروة الرأس مباشرة؛ لأنَّ ذلك سوف يُسبّب انسداد مسام الشَّعر، وبالتَّالي سيؤدِّي إلى بطء عمليَّة نمو الشَّعر التَّالف وتجديده.

7. عند ممارسة السِّباحة، تأكَّدي من ترطيب شعرك بالماء، قبل النُّزول إلى الماء، كي يمتص الشَّعر الماء العاديّ، بدلاً من الماء المعالج بالكلور؛ وحافظي على ارتداء قبَّعة السِّباحة. وإن لم تفعلي، تأكَّدي من غسل شعرك جيداً، بعد الانتهاء من السِّباحة.