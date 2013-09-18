مسئول أممى: من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيماوية فى سوريا وتدميرها

رأى إيكى سيلستروم كبير مفتشى الأمم المتحدة، والذى ترأس فريق المفتشين الذى زار سوريا الشهر الماضي، أنه سيكون من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيماوية فى سوريا وتدميرها، لكنه عبر عن اعتقاده بأن المهمة قابلة للتنفيذ.

وقال سيلستروم، فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الأربعاء، إن ذلك سوف يعتمد على استعداد الحكومة السورية والمعارضة للتفاوض، معربا عن اعتقاده بأن تقرير فريقه الذى أكد استخدام غاز الأعصاب فى سوريا قد يكون وراء موافقة الحكومة السورية على وضع مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة.

وأضاف أن "كل ما توصل إليه فريقه هو أن غاز الأعصاب استخدم قبل وصول الفريق إلى سوريا بخمسة أيام، موضحا أن الغاز لم يكن بسيطا، ولا من النوع الذى يمكن تحضيره منزليا، لكن لم يتسن معرفة الطرف الذى اشترى الغاز، وقام بتخزينه واستخدامه.

وقالت الإذاعة إن الأهالى فى سوريا استقبلوا سيلستروم وفريقه بالأغانى، حيث لم يذهب أحد إليهم على مدى تسعة شهور، مشيرة إلى أن المئات من بينهم أطفال، قد لقوا حتفهم فى هجوم بالسلاح الكيماوى على غوطة دمشق يوم 21 من الشهر الماضى، حيث توصل الفريق إلى أن غاز السارين قد استخدم، وقد قذف بواسطة صاروخ أرض- أرض.