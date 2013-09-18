أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول أممى: من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيماوية فى سوريا وتدميرها

Google+ Print
مسئول أممى: من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيماوية فى سوريا وتدميرها مسئول أممى: من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيماوية فى سوريا وتدميرها

رأى إيكى سيلستروم كبير مفتشى الأمم المتحدة، والذى ترأس فريق المفتشين الذى زار سوريا الشهر الماضي، أنه سيكون من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيماوية فى سوريا وتدميرها، لكنه عبر عن اعتقاده بأن المهمة قابلة للتنفيذ.

وقال سيلستروم، فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الأربعاء، إن ذلك سوف يعتمد على استعداد السورية والمعارضة للتفاوض، معربا عن اعتقاده بأن تقرير فريقه الذى أكد استخدام غاز الأعصاب فى سوريا قد يكون وراء موافقة الحكومة السورية على وضع مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة.

وأضاف أن "كل ما توصل إليه فريقه هو أن غاز الأعصاب استخدم قبل وصول الفريق إلى سوريا بخمسة أيام، موضحا أن الغاز لم يكن بسيطا، ولا من النوع الذى يمكن تحضيره منزليا، لكن لم يتسن معرفة الطرف الذى اشترى الغاز، وقام بتخزينه واستخدامه.

وقالت الإذاعة إن الأهالى فى سوريا استقبلوا سيلستروم وفريقه بالأغانى، حيث لم يذهب أحد إليهم على مدى تسعة شهور، مشيرة إلى أن المئات من بينهم أطفال، قد لقوا حتفهم فى هجوم بالسلاح الكيماوى على غوطة دمشق يوم 21 من الشهر الماضى، حيث توصل الفريق إلى أن غاز السارين قد استخدم، وقد قذف بواسطة صاروخ أرض- أرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول