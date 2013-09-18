ناشطون سوريون: قوات الأسد تقصف مدينة المعضمية بريف دمشق

قال ناشطون سوريون إن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد قصفت مدينة المعضمية فى ريف دمشق بالمدفعية، فى وقت تدور فيه اشتباكات عنيفة على عدة محاور، أعنفها باتجاه ما يعرف بطريق الأربعين.

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الأربعاء أن العشرات من الجنود الحكوميين والمسلحين الموالين للحكومة قتلوا خلال هذه المواجهات، مضيفين أن اشتباكات وقعت بين مقاتلين من الجيش الحر وقوات حكومية على الطريق المتحلق الجنوبى فى مدينة دمشق أسفرت عن تدمير دبابة من نوع تى 72.

يأتى هذا تزامنا مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون التى وصف فيها الأزمة السورية بأنها أكبر أزمة تواجه العالم حاليا، مؤكدا فى الوقت نفسه أن فريق التفتيش على الأسلحة الكيماوية والتى تم استخدامها فى سوريا سوف يعود قريبا إلى دمشق.

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