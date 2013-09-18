صهر” بن لادن” يطلب حذف اعترافاته في التحقيق وعدم استخدامها كأدلة

انهال محامو صهر اسامة بن لادن بالاسئلة على المسؤولين الامريكيين بشأن عملية استجواب موكلهم في وقت سابق من العام في اطار سعيهم لمنع استخدام اعترافاته امام المحققين كأدلة لادانته خلال محاكمته القادمة.

ويمثل سليمان ابو غيث الذي تصفه السلطات الامريكية بأنه متحدث باسم تنظيم القاعدة أمام محكمة اتحادية في نيويورك في يناير بتهمة التآمر لقتل أمريكيين. ونفي أبو غيث التهم الموجهة إليه بحسب ما أفادت رويترز.

وتمت عملية استجواب ابو غيث في طائرة من انتاج شركة جلفستريم يوم 28 فبراير شباط وفي الاول من مارس آذار عقب تسليمه للمسؤولين الامريكيين. وكانت الطائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة من دولة اشار اليها المحامون بحرف إكس وان كانت وثائق المحكمة اشارت من قبل الى ان هذه الدولة هي الاردن.

وقال برايان مكهيو مسؤول الشرطة الذي كان يدون أقوال ابو غيث في الطائرة بينما كان يستجوبه ضابط من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ان المتهم كان مستعدا للحديث طوال ساعات بعد ان تليت عليه حقوقه ومن بينها حق التزام الصمت وحق ان يرافقه محام خلال الاستجواب.

وقال مكهيو أمس الثلاثاء أمام المحكمة عن ابو غيث “لقد قال انه مستعد لان يروي قصته وان يجيب على اسئلتنا.”

وذكر ان المتهم كان يبدو في صحة جيدة وكان “هادئا جدا ومسترخيا” اثناء التحقيق معه.

لكن محامي ابو غيث قالوا في مذكرة للمحكمة ان موكلهم كان يجيب على الاسئلة التي توجه له “من منطلق الخوف والتشوش والعزلة والاجهاد والحرمان الحسي.” وأضافوا ان هذه الاقوال يجب ان تحذف نظرا “للاكراه البدني والنفسي وما تمثله من انتهاك لحقوق دستورية وقانونية اساسية.”

وأضاف المحامون ان هذا يرجع جزئيا الى سنوات من السجن في ايران دون استشارة محام والرحلة الجوية في طائرة جلفستريم “الصغيرة والضيقة والباردة جدا” مما زاد من مشكلة الخوف المرضي لدى ابو غيث من الاماكن المغلقة الضيقة.

ووجه المحامون سيلا من الاسئلة لمكهيو ونهاد ابو سنينة مترجم مكتب التحقيقات الى العربية عن غطاء الرأس الذي كان يرتديه ابو غيث اثناء نقله الى الحجز في الولايات المتحدة بالاضافة الى نظارة داكنة تشبه النظارات التي يستخدمها السباحون وسدادة للاذن.