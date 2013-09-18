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القبض علي شخص حاول إدخال نبات البانجو الي محبوسين إحتياطي بالمنيا

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القبض علي شخص حاول إدخال نبات البانجو الي محبوسين إحتياطي بالمنيا القبض علي شخص حاول إدخال نبات البانجو الي محبوسين إحتياطي بالمنيا

نبات البانجو “صورة أرشيفية”

تمكن النقيب “أحمد الصفطي” معاون أول مباحث مركز مطاي بالمنيا، أثناء مروره علي خدمات الحجز والسجن، من ضبط الخفير النظامي “حسانين حسين عبد العزيز” 34 سنه، من قوة المركز “راحة الخدمة” و بحوزته عدد 3 هواتف محمولة، و قطعة من مادة الحشيش المخدر، و لفافة من نبات البانجو المخدر، و مبلغ مالي ثلاثون جنيهاً.

و ذلك أثناء محاولته إدخلها من شباك الحجز الخلفي لكل من: “محمد سعد توفيق، محمد عبد الرحيم حلمي” المحبوسان احتياطيا بسجن المركز علي ذمة القضية رقم 2 أحوال المركز بتاريخ 21 سبتمبر، و ذلك عقب الاتفاق مع “طه عبدالله محمد” و ذلك مقابل الثلاثون جنيها المضبوطة معه.

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 15 أحوال المركز، و تولت النيابة التحقيق مع المتهمين.

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