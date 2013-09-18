الإنضباط و إحترام المعلم شعار بدء الدراسة بإدارة شرق الفيوم التعليمية‎

شدد “محمد ماجد إمام” مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمي، على ضرورة الإنضباط من اليوم الأول للدراسة بجميع المدارس ومراعاة حقوق المعلمين واحترامهم وتوقيرهم من قبل إدارة المدرسة والموجهين والبعد عن أسلوب التهديد والرعب لهم والأخذ بيد المعلم المساعد وتشجيعهم وعدم احباطهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدير عام الإدارة برؤساء الأقسام والموجهين الأوائل للاستعداد للعام الدراسى الجديد.

أكد مدير عام الإدارة على ضرورة قيام المدرسة بدورها فى سد العجز داخليا وسرعة تسليم الكتب للطلاب والاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية لأنها الكفيلة بترغيب التلاميذ فى المدرسة.

و أشار كذلك الى ضرورة التزام المعلمين والموجهين بالتواجد داخل اسوار المدرسة وعدم الخروج منها للادارة الا بخطاب رسمى و لمهمة محددة، وتفعيل طابور الصباح والانضباط فيه، و ان يسرى الحب والتعاون والتفاهم بين الجميع وتأمين المدارس، والبحث عن افضل البدائل لذلك، وتحقيق الامن الفكرى للتلاميذ ومعالجة اى انحرافات فكرية عن طريق المعلمين لانهم القدوة للطلاب وتعزيز السلوكيات الايجابية.