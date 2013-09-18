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إعادة فتح المسجد القبلي بالأقصى

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إعادة فتح المسجد القبلي بالأقصى إعادة فتح المسجد القبلي بالأقصى

المسجد الأقصى

أعيد فتح أبواب المسجد القبلي في القدس أمام المصلين، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية إلى باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى.

وكان عشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية حاصروا الجامع القبلي في المسجد الأقصى، بعد اقتحام 4 مستوطنين باحات الحرم القدسي بصحبة الشرطة وفق شهود عيان.

وقال متحدث باسم مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن مئات المعتكفين والمصلين حوصروا داخل المسجد، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع تجاههم لدى اعتراضهم على دخول المستوطنين للحرم.

وأفادت سكاي نيوز عربية إن قوات الشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب الجامع القبلي بسلاسل حديدية قبل فتحه لاحقا.

وأوضحت أن عددا من المصلين والمعتكفين أصيبوا بحالات اختناق أو جرحوا من جراء تعرضهم للضرب.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اقتحامات متكررة من مستوطنين إسرائيليين لباحات الحرم القدسي، وعلى هذا الأساس قرر مئات الفلسطينيين الاعتكاف هناك.

ومن المتوقع أن تشهد باحات الحرم محاولات لدخول مستوطنين يهود خلال الأيام المقبلة لأداء الصلاة بعيد العُرْش اليهودي الذي يبدأ الأربعاء.

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