محافظ قنا : 5 مليون جنيه أعمال تطوير مدينة نقاده

قامت محافظة قنا بإنشاء حديقة الزهور بمدينة نقاده بتكلفة بلغت مليون و850 ألف جنيه، بالأضافة إلي إنشاء مدخل لمدينة نقادة بمبلغ 400 ألف جنيه .

ومن جانبة قال عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم إنشاء مخبر لمدينة نقادة بمبلغ 885 ألف جنية، بالإضافة إلي أنه تم تخصيص مبلغ 339 ألف جنيه لترميم مبنى الحميات بمستشفى نقادة المركزي .

وأكد الهجان انه تم إعتماد مبلغ مليون و70 ألف جنيه لاستكمال مخازن الوحدة المحلية للمركز ومبنى الوحدة المحلية لقرية بحري قمولا لإستكمال شوادر نقادة، مضيفا إلى انه تم تركيب 194 عمود كهرباء بمدخل نقادة الجديدة ومنطقة الشوادر والتكوين المهني والمنطقة المقامة إمام مدرسة الصنايع بنين وبعض شوارع مدينة نقادة كما تم تركيب أكشاك ومحولات الكهرباء في منطقة جامع الزوايده ومنطقة الساحة بالخطارة .

وأشارمحافظ قنا إلي توصيل خطوط شبكات مياه الشرب بدائرة المركز وذلك للأماكن المحرومة مثل المدينة ، والمنشية , ودنفيق ، والبحري قمولا ، والأوسط قمولا ،وطوخ ، والزوايدة ، والخطارة ،بالأضافة إلي قرب تنفيذ أعمال الصرف الصحي بنقادة .

وأضاف الهجان إلي أنه تم إستلام الموقع المخصص لإقامة 21 عمارة لـ480 وحدة سكنية وذلك بمنطقة الشيخ حسين بمدينة نقادة الجديدة .