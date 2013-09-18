الوكيل: ينفى وجود دراسة لإغلاق المحال مبكرا ويطالب بتوخى الحذر

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد لديه دراسات مفتوحة حول تحديد التجارة وتنظيمها وموجودة فى البحوث الاقتصادية الخاصة بالاتحاد، نافيا ما تردد بوجود دراسة لتحديد مواعيد إغلاق وفتح المحال التجارية فى المحافظات وأن هذه الأقاويل سابقة لفترة ماضية عندما طرحت الحكومات السابقة فكرة إغلاق المحال التجارية مبكرا.

وأضاف الوكيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن إطلاق التصريحات حول إغلاق المحال مبكرا على عكس الواقع، معللا أن المرحلة الحالية هى مرحلة حرجة يمر بها الاقتصاد المصرى ولابد من توخى الحذر والاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار به.

وأشار إلى أنه فيما الأجور فقد تقدم الاتحاد بمقترح دراسة بآرائه حول تحديد الحد الأدنى للأجور إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضى للأخذ بها خلال تحديد الحد الأدنى للأجور، إلا أنه أكد أنه لا يوجد ما يسمى بالحد الأقصى للأجور فى القطاع الخاص، وأنها متفاوتة بين القطاعات المختلفة.