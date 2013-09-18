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معجب بـ«بيونسيه» يلقيها فوق الجمهور

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معجب بـ«بيونسيه» يلقيها فوق الجمهور معجب بـ«بيونسيه» يلقيها فوق الجمهور

كتب : الوطن منذ 28 دقيقة

بعد أن صفعها معجب على مؤخرتها، أثناء تقديمها حفلا غنائيا فى كوبنهاجن، تعرضت المطربة الأمريكية بيونسيه لموقف محرج آخر، بعدما قام أحد معجبيها باحتضانها من الخلف وجذبها، ليلقى بها فوق الحشود بحفل فى البرازيل. وأظهرت مقاطع ، نشرها موقع «سى إن إن عربية»، المعجب وهو عارى الصدر، يباغت «بيونسيه»، أثناء الغناء قبل أن يسحبها معه للخلف.

وسرعان ما بادر الحراس الشخصيون لـ«بيونسيه» إلى سحبها وإعادتها للمسرح، لتواصل الغناء وكأن شيئا لم يحدث، بل وتدخلت لمنع الحراس من التعامل معه، بالدعوة إلى الهدوء والإشارة إلى أنه انجرف فى تفاعله.

ولا تمنع مثل هذه التصرفات «بيونسيه» من التفاعل المباشر مع جمهورها، وقامت مؤخراً باحتضان أحدهم فى بريطانيا، قبل أن يسقط مغشيا عليه بعد ذلك.

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