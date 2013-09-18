«لبيب»: 10.7 مليون يورو لحماية 10 محافظات من «عنف الإخوان»

كتب : ماهر هنداوى منذ 6 دقائق

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، رصد 10.7 مليون يورو حصلت عليها الوزارة كمنحة من خلال التبادل السلعى الإيطالى، لتوفير معدات حماية مدنية وسيارات إطفاء فى 10 محافظات، لمواجهة ما قد تتعرض له هذه المحافظات من آثار العنف والتخريب للمنشآت العامة والخاصة، بعد أن تزايدت أعمال العنف خلال الفترة الماضية فى المحافظات من جانب الخارجين على القانون وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى. وقال لبيب فى تصريحات صحفية أمس، إنه جرى التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى والإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية والمحافظات، لتوفير هذه المعدات بالمحافظات، حيث سيتم توزيع معدات الحماية المدنية عن طريقها. وأشار لبيب إلى أن هذه المنحة ستوفر 7 سيارات إطفاء خفيفة و46 سيارة متوسطة و3 سلالم هيدروليكية فى محافظات السويس ومطروح والبحيرة والقاهرة والقليوبية والأقصر والدقهلية والجيزة والشرقية والبحر الأحمر، كما سيتم تخصيص 5 سيارات خفيفة لمحافظة القليوبية وسيارة خفيفة لكل من محافظتى الأقصر ومطروح و10 سيارات متوسطة لمحافظة القاهرة و5 للجيزة و3 للقليوبية و3 للشرقية و6 للبحيرة و4 للدقهلية و5 للأقصر و5 لمطروح و3 للبحر الأحمر وسيارة للسويس، وسيتم توزيع 3 سلالم هيدروليكية على كل من محافظات القاهرة والبحيرة والسويس.