القبض على 23 إخوانياً فى 5 محافظات وضبط ورشة لتصنيع القنابل فى دمياط

انفجار قنبلة فى يد إخوانى كشفت الورشة.. وحبس 18 متهماً بالهجوم على قسم الوراق

كتب : محمود الجارحى وسهاد الخضرى وصلاح عبدالله وهيثم البرعى تصوير : محمد اللو منذ 3 دقائق

ألقت أجهزة الأمن القبض على 23 من عناصر تنظيم الإخوان، المتهمين بمهاجمة أقسام الشرطة بالأسلحة الآلية والخرطوش فى 5 محافظات، بينهم عناصر صدرت لهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة، لاتهامهم بالمشاركة فى أحداث النصب التذكارى، وقررت نيابة شمال الجيزة حبس 18 إخوانيا، متهمين باقتحام قسم شرطة الوراق.

وضبطت أجهزة الأمن ورشة لتصنيع القنابل اليدوية فى دمياط، وأفادت التحريات، التى أشرف عليها اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، أن قنبلة انفجرت داخل الورشة فى يد شاب إخوانى يدعى أيمن. ق، 24 سنة، فأصيب ببتر فى أصابعه، أثناء محاولته تصنيع القنابل، فى قرية ميت أبوغالب بدمياط، فتم التحفظ عليه. وفى المنيا، ألقى الأمن القبض على 13 إخوانيا، صادرة ضدهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، لتورطهم فى وقائع التعدى على الكنائس والمنشآت العامة، كما قبض على 4 آخرين فى البحر الأحمر، من قيادات وكوادر الإخوان، بتهمة التحريض على العنف، بينهم صلاح أبوالحسن، عضو مجلس الشورى المنحل عن حزب الحرية والعدالة. وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس 18 من عناصر تنظيم الإخوان المتورطين فى حرق واقتحام قسم شرطة الوراق، وحرق 3 سيارات للشرطة والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات، أثناء فض اعتصام ميدان مصطفى محمود، عقب أحداث فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، فى 14 أغسطس الماضى، وجرت التحقيقات فى القضية، بمعرفة شريف توفيق، رئيس نيابة الدقى، وياسر عبداللطيف، رئيس نيابة الوراق، بإشراف المستشار محمد عبدالقادر حمزة، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة.

ورفضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستئناف المقدم من 17 متهماً فى أحداث النصب التذكارى التى وقعت فى يوليو الماضى، على أمر حبسهم 45 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وأيدت استمرار حبسهم، صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمدانى وناصر البربرى، وأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد.