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أبرز ترشيحات "إيمي 2013" في مجال الدراما: ماجي سميث وكريستينا هندريكس لأفضل ممثلة مساعدة

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أبرز ترشيحات "إيمي 2013" في مجال الدراما: ماجي سميث وكريستينا هندريكس لأفضل ممثلة مساعدة أبرز ترشيحات "إيمي 2013" في مجال الدراما: ماجي سميث وكريستينا هندريكس لأفضل ممثلة مساعدة

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 18-09-2013 07:23

أعلنت ترشيحات جوائز مسابقة "إيمي 2013" الخامسة والستين، والتي تمنح لأفضل الأعمال التليفزيونية الطويلة والقصيرة ونجومها وصناعها كل عام في المجالات الدرامية والكوميدية.

وفي مجال أفضل ممثلة في دور مساعد عن الأعمال الدرامية الطويلة، تم ترشيح كل من مورينا باكارين عن مسلسل Homeland، وكرستين بارانسكي عن مسلسل The Good Wife، وكريستينا هندريكس عن مسلسل Mad Men، والمخضرمة ماجي سميث عن مسلسل Downtown Abbey، وإيمليا كلارك عن مسلسل Game of Thrones، وآنا جان عن مسلسل Breaking Bad.

أما في مجال أفضل ممثل في دور مساعد عن عمل درامي طويل، فقد تم ترشيح كل من بوبي كانافال عن مسلسل Boardwalk Empire، وبيتر دينكلاج عن مسلسل Game of Throns، وجيم كارتر عن مسلسل Downtown Abbey، كما تم ترشيح كل من آرون بول وجوناثان بانك عن مسلسل Breaking Bad، وماندي باتنكن عن مسلسل Homeland.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز إيمي 2013 سيقام الأحد المقبل الثاني والعشرين من سبتمبر على مسرح "نوكيا إل إيه لايف" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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