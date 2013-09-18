جيهان السادات: “السيسي” بطل شعبي وسأنتخبه إذا ترشح في الانتخابات

قالت الدكتورة جيهان االسادات أرملة الرئيس الراحل السادات إن الفريق عبد الفتاح السيسي رجل بطل ومنذ 30 عاما لم نر أن الشعب هو الذي يطالب بتولية السلطة لافتة إلى أن السيسي يرضى بمنصبه ويرفض الترشح ولكن الواجب يحتم علينا أن نرشحه جميعا.

> وذكرت السادات خلال لقائها مع فضائية “دريم” أن الشعب هو الذي يحتاج الفريق السيسي مشيرة أنها وقفت في شرفتها ورفعت علم مصر من فرحتها عند عزل الإخوان من السلطة لأنهم كانوا سيطيحون بمصر ويضيعونها مضيفة أن سنة حكم الإخوان هي أسوأ تجربة حكم عاشتها مصر .

> وأكدت السادات أن كثيرا من المثقفين الذين انتخبوا الدكتور مرسي فوجئوا أنهم أخطأوا عندما انتخبوه لأنهم كانوا لا يريدون العسكريين أن يحكموا مصر ولكنهم ندموا على ما قاموا به.

> ولفتت السادات أنها في بداية حياتها كانت تجمع الأموال لجماعة الإخوان المسلمين خاصة لمنزل الشيخ حسن الهضيبي مرشد الإخوان وكانت تعطيهم الأموال على أنها فاعل خير رغم أنها كانت أموال قليلة مؤكدة أنها من مواليد الروضة وكان هناك شباب ممتاز وعلى خلق ومتدينين وكل الشعب كان فرحا بهم في بداياتهم عند تأسيس الجماعة.