الشرطة الإسرائلية والمستوطنين اليهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

قامت قوات الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، باقتحام ساحات المسجد الاقصى المبارك بالقدس، لتأمين دخول مستوطنين يهود لها، بحسب شهود عيان.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول قال شهود عيان إن “الشرطة الإسرائيلية تحاول إجبار المعتكفين المرابطين فى المسجد الأقصى على دخول المصلى القبلى بالمسجد وإخلاء ساحات المسجد لتأمين اقتحام المستوطنين الأمر الذى رفضه المعتكفون” .

وتمنع الشرطة الإسرائيلية الرجال دون الـ ٤٥ عاما من دخول المسجد الأقصى منذ أمس، وتغلق الأبواب الخارجية وتضع حواجز عسكرية مشددة فى البلدة القديمة بالقدس لمنع الوصول إلى الأقصى.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت الليلة الماضية بين شبان مقدسيين والشرطة الإسرائيلية قرب باب حطة، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس والمؤدى للمسجد الأقصى، احتجاجا على إغلاق المسجد الأقصى، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان فى وقت سابق إن “الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين من أداء صلاة العشاء فى المسجد الأقصى بحجة إغلاقه أمام من هم دون عمر الـ 45 عاما لتندلع مواجهات بين الطرفين”.

ويشهد المسجد الأقصى هذه الأيام حالة من التوتر فى ظل الدعوات والاقتحامات المتواصلة بحقه خاصة فى الأعياد اليهودية وما سيشهده الأسبوع المقبل أيضًا من اقتحامات فيما يسمى بـ “عيد العرش اليهودى”.