الحركة الإسلامية فى النقب تستنكر هدم إسرائيل لمنازل عربية بالنقب

استنكرت الحركة الإسلامية فى النقب، جنوبى إسرائيل، هدم الشرطة الإسرائيلية لمجموعة كبيرة من المنازل فى النقب بحسب بيان للحركة.

وقالت الحركة فى بيان لها، "إن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية من هدم وتدمير قرية العراقيب للمرة الـ 58 يأتى للتضيق على العربى فى النقب للخروج من أراضيه".

وأضاف البيان أن "إسرائيل تحاول عبر مخططاتها صناعة نقب جديد من غير أهله، عبر تحويل المدينة إلى ثقل للصناعات الإلكترونية، وإقرار مشاريع إسكانية لاستجلاب مليون يهودى إلى النقب لإحلالهم فى أرضنا"، وتابع البيان قائلا "كل عملية هدم ستقابل منا بعمليات بناء، حتى نرسل رسالة للحكومة الإسرائيلية إننا باقون على أرضنا".

وشنت قوات الشرطة الإسرائيلية فى مدينة النقب حملة هدم طالت مجموعة من البيوت، كما هدمت قرية العراقيب للمرة 58 على التوالي، بزعم أن المنازل أقيمت بدون تصاريح، بحسب شهود عيان.

وقال طلب الصانع العضو العربى الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) "إن الشرطة الإسرائيلية شنت حملة كبيرة لهدم المنازل أمس فى مدينة بئر السبع وبلدات أخرى فى النقب بهدف ضرب روح التحدى التى يبديها المواطن العربى فى النقب تجاه المخططات الإسرائيلية وعلى رأسها مخطط برافر التهويدى والهادف إلى مصادرة 860 ألف دون من أصحابها العرب ".

وتأتى عمليات الهدم فى حملة تشنها دائرة أراضى إسرائيل بحجة مكافحة البناء فى أراضى الدولة .