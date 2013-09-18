سفلتة «الفيروز »الجزئية.. تثير قلق الأهالي

فوجئ سكان مخطط الفيروز شمال جدة بتخلي أمانة جدة عن سفلتة الشوارع الداخلية واكتفائها بسفلتة الشوارع التجارية فقط في حين تركت باقي الشوارع الداخلية دون سفلتة، رغم وجود عشرات المنازل التي تم أنشاؤها خلال العامين الماضيين.وتفاءل السكان من قرار أمانة جدة بسفلتة 14 مخططا للمنح والتي تم الإعلان عنها مؤخرا وكان من ضمنها الفيروز، وطالبوا بضرورة التسريع في السفلتة خصوصا وأن هناك مئات المشاريع السكنية الخاصة التي سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القريبة عقب دخول الكهرباء للمخطط الواقع شمال محطة الرحيلي. وكان قاطنو المخطط الحاليون قد عانوا الأمرين عند بداية تنفيذ مشاريع منازلهم, حيث اضطر البعض للبحث عن مهندسين للتأكد من منسوب الشوارع، حيث لا زالت الطرق ترابية ويخشون من صعود السفلتة فوق منازلهم، في حين غامر البعض الآخر وشيد منزله وفق مقاييسه الخاصة والتي قد تؤدي إلى تضرره في حال كان منسوب الأسفلت مرتفعا على منزله.محمد الزهراني بدأ بناء أرضه العام الماضي بعد أن تأكد من نية شركة الكهرباء إيصال التيار للمنازل وموافقة الأمانة على سفلتة الطرق ولكنه توقف عن بناء المنزل حتى اكتمال الخدمات.يقول الزهراني بعد دخول الكهرباء للمخطط تشجعت وبدأت في إنشاء فلة سكنية بهدف السكن ولكن عدم وجود الخدمات الأساسية الأخرى سببت إحباطا واستبعاد السكن خلال الفترة القريبة، وعلى الرغم من دخول الكهرباء فليس هناك سلفتة للشوارع الداخلية ولا ترصيف للشوارع كذلك، ويفتقر المخطط لشبكة المياه مع أن أقرب محطة للمياه لا تتجاوز الكيلو والنصف من الموقع وهذه الأسباب تؤخر عملية السكن خلال هذه الفترة، وتمنى بأن تصل بقية الخدمات لكي يتمكن هو وأسرته من السكن في أقرب وقت. عمري خميس أحد السكان قال لـ«عكاظ»: دخول الكهرباء يمثل بادرة خير إن شاء الله لدخول الخدمات الأخرى، ونأمل من أمانة جدة أو الجهات المسؤولة الإسراع فيها فالموقع مشجع للاستثمار والسكن بحكم قربة من المناطق السكنية وسهولة الوصول له ووقوعه على مدخل جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجميعها عوامل جذابة للاستثمار أو السكن، فكثيرا من الملاك بدأوا فعليا في عملية البناء ولديهم الرغبة في السكن وأنا ضمن الملاك الذين يرغبون في السكن وقمت ببناء سكن خاص لي وأسرتي، ونأمل وصول بقية الخدمات من سفلتة للشوارع الداخلية وإنارة وشبكة للمياه وترصيف وغيرها من الخدمات الضرورية. فيصل المران التقط طرف الحديث وقال: لو تم على الأقل إنارة شوارع (32و25) التي تمت سفلتتها لساعد الملاك وشجعهم في البناء والسكن وهنالك مجموعة من الملاك استلموا القرض العقاري وكثير منهم بدأ في عملية البناء رغبة في السكن وترك نار الإيجارات التي أرهقت جيوبهم، حيث يعتبر المخطط متميزا بموقعه الاستراتيجي لقربه من الأحياء السكنية والحيوية ومن طريق جدة المدينة السريع ووقوعه على المدخل الرئيسي لجامعة الأعمال والتكنولوجيا وهذه العوامل مشجعة للسكن، مناشدين الأمانة أو الجهة المسؤولة عن توفير الخدمات الاستعجال فيها لكي يتمكن الملاك من السكن.وفي نفس السياق أوضح كل من محمد علي مجرشي، ساعد البقمي، حسين المنصور أن السفلتة الجزئية في الحي بمثابة مشورع مبتور ويجب أن يتم سفلتة الشوارع الداخلية في الحي حتى يصبح الموقع من الأحياء النموذجية لأنه من الأحياء المهمة في جدة.من جهته أوضح محمد الغامدي أنه أوقف خطته للسكن في الحي نظرا لانعدام الخدمات ولأن السفلتة في الحي غير مكتملة، داعيا البلدية الفرعية التي يتبع الحي لها إلى ضرورة تفعيل الخدمات في الحي حتى يكتمل ويصبح عامرا بالسكان.وقال عبده السعيد إنه بنى مسكنه في الحي ولكنه بعد فترة من السكن فيه عاد مرة أخرى للسكن في حي الصفا لأن الحي -وفقا لقوله- تنقصه الكثير من الخدمات.وفي نفس السياق أوضح سعيد المحمادي أنه أكمل بناء منزله الخاص إلا أنه لم يسكنه حتى الآن بسبب عدم اكتمال الخدمات: يقول المحمادي عدم اكتمال الخدمات أخر السكن في الوقت الراهن مع أن دخول الكهرباء هو بادرة خير إن شاء الله لدخول الخدمات الأخرى، وقال عقاب الدوسي لو تم على الأقل إنارة شارعي 32 و 25 التي تمت سفلتتها لساعد الملاك وشجعهم في البناء والسكن وهناك .مشاريع عاجلةقال مصدر مطلع في أمانة جدة إن سفلتة الشوارع الداخلية يتم تقييمها في الأمانة وفقا لمعايير تراعي كثافة السكان في الموقع وكثافة البناء، مشيرا إلى أن الفيروز سيتم سفلتته في القريب العاجل بإذن الله.

شبكةعيونالإخبارية

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