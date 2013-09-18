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21 دورة تدريبية لخدمة المجتمع في «التقنية»

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21 دورة تدريبية لخدمة المجتمع في «التقنية» 21 دورة تدريبية لخدمة المجتمع في «التقنية»

 معتوق الشريف (جدة)

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة عن حزمة من البرامج التدريبية الموجهة لخدمة المجتمع وأصحاب التخصصات المختلفة من مختلف القطاعات والمجالات .وأوضح المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة، بأن تلك البرامج يتم تنفيذها في الفترة المسائية ليستفيد منها الموظفو والعاملون وكذلك الراغبون من مختلف شرائح المجتمع، حيث بلغ عددها أكثر من 21 دورة تتراوح مددها الزمنية من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، مشيرا إلى انه يقوم على تنفيذها مجموعة من المدربين ذوي المهارات والخبرات العالية وفق ما توصلت إليه احدث التقنيات التدريبية العالمية، مع إمكانية تصميم برامج تدريبية أخرى موجهة وفق احتياجات الموارد البشرية في أي مجال معرفي وتقني، داعيا الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدخول إلى موقع الكلية التقنية بمحافظة جدة - مركز خدمة المجتمع لمعرفة التفاصيل.

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