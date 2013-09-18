مدير التعليم يقف على مشروع التحدث باللغة العربية الفصحى

إبراهيم شهاب (جدة)
أكد مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أن اللغة العربية يجب أن نعيشها واقعا ملموسا في حياتنا اليومية، وأن نعود أنفسنا وأبناءنا الطلاب عليها وأن في ذلك إحياء للغة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن برنامج التحدث بالفصحى ليس من الصعب تطبيقه متى ما ملكنا الإرادة لتحقيق ذلك وتضافرت الجهود من أجله.. جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة الأمير سعود بن عبد المحسن أمس (الثلاثاء) التي يطبق فيها مشروع التحدث باللغة العربية.وأبان الثقفي أن مشروع التحدث باللغة العربية يأتي بمبادرة من سمو وزير التربية والتعليم ويحظى بدعم ورعاية من سموه، معربا عن بالغ سروره بما رآه من أثر رجعي على الطلاب في وقت وجيز من بداية المشروع، حاثا المعلمين بتطبيق ما درسوه، مؤكدا أن التطبيق ركيزة أساسية لتثبيت المعلومات وترسيخها. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الدنان المدرب بأن مشروع التحدث باللغة العربية، يجب تطويره وتفعيله للمحافظة على لغة القرآن، وأضاف «نطبق كل ما تعلمناه لترسيخ المعلومات وتثبيتها فبالتطبيق تستقر المعلومات وتثبت، معربا عن سروره بهذه البادرة الطيبة من سمو الوزير ومن الإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة التي احتضنت المشروع ودعمته، مشيدا بفريق العمل والمتدربين والجهد الذي قاموا به خلال فترة التدريب، مؤملا أن تكون هذه نقطة بداية عظيمة للعالم العربي بأكمله. عقب ذلك، كرم مدير التعليم المتدربين وسلمهم شهادات الشكر والتقدير على الفترة التي أنهوا فيها التدريب والتطبيق، وحثهم على الاستمرار كما شكر المعلمون المدير العام على جهده وحرصه في تفعيل البرنامج ومساعدتهم على إنجاحه. إلى ذلك، استقبل المدير العام للتربية والتعليم بمكتبه أمس (الثلاثاء) لاعبي المنتخب المدرسي الذي حصل على المركز السادس عشر عالميا خلال مشاركته في بطولة دانون الدولية التي احتضنتها مدينة لندن البريطانية.وعبر الثقفي عن سعادته بما حقّقه المنتخب المدرسي من نتائج جيدة مقارنة بعدد المنتخبات المشاركة في البطولة والبالغ عددها 32 منتخبا مدرسيا من مختلف دول العالم مقدما لهم التوجيهات التربوية ومؤكدا لهم بأنّ الرياضة هي أخلاق في المقام الأول.ووجه الثقفي إدارة الشؤون الطلابي بتعليم جدة بتقديم كافة التسهيلات والدعم لطلاب المنتخب المدرسي وصقل مواهبهم ليكونوا خير داعم للوطن في المجال الرياضي المدرسي.وأكد مساعد مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية والمشرف على البعثة أحمد الزهراني، أن نجوم المنتخب المدرسي قدموا مستويات لافتة ومثلوا وطنهم خير تمثيل، مؤملا بأن يقدموا مستقبلا نتائج أفضل في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم وإدارة تعليم جدة للطلاب في جميع المجالات.