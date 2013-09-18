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أكاديميات ومثقفات يطلقن رابطة للتواصل بالواتساب

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أكاديميات ومثقفات يطلقن رابطة للتواصل بالواتساب أكاديميات ومثقفات يطلقن رابطة للتواصل بالواتساب

 أمنية خضري (جدة)

في خطوة لتبادل الأفكار الثقافية والمعارف المهنية تلتقي يوم غد الأربعاء 450 سيدة من أكاديميات ومثقفات وسيدات أعمال وتربويات من خريجات مدارس الزهراء في مكة المكرمة في تجمع ثقافي في محافظة جدة من أجل تعزيز التواصل المهني بين خريجات المدرسة الرائدة.ومن جانبها تقول مؤسسة قروب في الواتساب لخريجات مدارس الزهراء الأكاديمية الدكتورة ابتسام حلواني إن الهدف من إنشاء قروب الواتساب بمثابة مشاركة في تبادل الأفكار حول الخبرات الحياتية والمهنية مع خريجات المدرسة التي أسسها المربي الفاضل عمر عبدالجبار، حيث التحقت بنات مكة المكرمة بهذه المدارس.وأضافت، أن الملتقى سوف يسعى إلى تأسيس رابطة لخريجات مدارس الزهراء من أجل تبادل المعارف الفكرية والثقافية.

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