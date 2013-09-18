الطالب شريك في صناعة القرار .. والتسكين إلكتروني

حث مدير جامعة المؤسس الدكتور أسامة طيب طلاب الجامعة على المشاركة الفاعلة في الأنشطة المسرحية والثقافية والمسابقات والفعاليات الطلابية والأندية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب أمس، وشارك فيه عدد كبير من الطلاب بمسرح عمادة شؤون الطلاب وسط ترحيب كبير من الطلاب والأستاذة، حيث كان بجوار المسرح برفقة الطلاب.وأشاد مدير الجامعة بالطلاب، مشيرا إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه جامعة المؤسس بعد تحقيقها لمراتب متقدمة في التصنيفات العالمية المعتمدة دوليا، مؤكدا اهتمام الجامعة بالجوانب التعليمية والبحثية سعيا للارتقاء ببرامجها وتطوير مستوى مخرجاتها في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الطالب هو الركيزة الأساسية وأن الجامعة تحمل شعار (الطالب أولا).وأكد مدير الجامعة أن الجامعة دأبت على تنظيم هذا اللقاء المفتوح مع طلابها للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم وتطلعاتهم من إدارة الجامعة، وتلمس احتياجاتهم والحرص على تحقيقها.وقال الدكتور أسامة، إن الطالب وعضو هيئة التدريس يجمعهم شرف الانتماء إلى هذا الصرح العلمي الكبير ويشرفون بحمل لقب (العزيزيون).وأكد مدير الجامعة خلال اللقاء تواصل الجامعة بطلابها لا ينحصر في مثل هذه اللقاء فحسب، بل هناك عدة قنوات للتواصل وإبداء الرأي وطرح المقترحات، ومنها الموقع الإلكتروني والبريد الخاص بمدير الجامعة، أو من خلال منتديات الجامعة الرسمية، أو بزيارة المكتب الخاص بمدير الجامعة المفتوح للجميع. وأشار مدير الجامعة إلى أن 95 في المئة من المعاملات تخضع للوائح وقواعد العمل الجامعي، مؤكدا سير الجامعة في نهجها في إشراك الطالب لإبداء رأيه سواء عبر مشاركاته الفاعلة في اجتماعات مجلس العمداء أو في باقي القنوات التواصلية والتفاعلية، مبينا أن الجامعة تعتبر الطالب شريكا في صناعة القرارات عبر مجالس الكليات ومجالس الأقسام العلمية.هذا وقد شارك في النقاش والحوار عميد القبول والتسجيل الدكتور أمين نعمان، وعميد شؤون الطلاب الدكتور عبد المنعم اللحياني. وفي رده على سؤال حول إمكانية تسكين الطلاب في المسار الإداري في أقسام علم النفس وقسم إدارة الأعمال، قال مدير الجامعة، إن التسكين في تلك المسارات متاح للمسار الإداري، وأن هناك تخصصات تحتاج إلى إكمال دراسة المقررات العلمية مثل الرياضيات وغيرها التي لا يمكن تسكين طلاب المسار الإداري بها، مؤكدا أن الاعتماد الأكاديمي لتلك التخصصات له دور في تحديد المسار الذي يمكن أن يتم تسكين الطالب فيه. وحول آلية تسكين الطلاب بين الكليات بين أن المسألة تنافسية ولكل كلية طاقتها الاستيعابية واشتراطاتها ومنها المعدل والدرجات في بعض المقررات، وخاصة في الكليات الصحية والهندسية. وردا على نفس السؤال، أوضح عميد القبول والتسجيل، أن الجامعة تعمل على تسكين الطلاب إلكترونيا، مبينا أن النظام يستقبل طلبات التخصص في نهاية الفصل الدراسي الثاني، بعد أن يجتاز الطالب مقررات السنة التحضيرية، ثم تتم عملية الفرز لتسكين الطلاب بين الكليات. وحول مكافآت الطلاب ومواعيد صرفها والصعوبات التي تواجه بعض الطلاب في ذلك، أوضح عميد شؤون الطلاب بأن مكافآت طلاب الجامعة تودع في حساباتهم يوم 25 من كل شهر، وأن الطلاب المستجدين ستودع لهم مكافأة شهر شوال وذي القعدة يوم 25 من شهر ذي القعدة الجاري.وطمأن عميد القبول والتسجيل الطلاب الذين لديهم مشكلات مع الصراف الآلي مؤكدا أن مدير الجامعة وجه بإنهاء هذه المعاناة وتم التواصل مع مسؤولي البنك لوضع حلول عاجلة بإنشاء أجهزة صرافات في كافة فروع الجامعة وإتاحة إمكانية قيام الطالب بصرف مكافأته من أي جهاز صراف مع بداية العام الميلادي الجديد. وحول مواقف السيارات أكد مدير الجامعة، أنه يجري حاليا عمل احصائية بعدد المركبات التي تدخل إلى الحرم الجامعي وبناء عبر أجهزة استشعار وتقنيات عالية والمقدرة بـ30 ألف مركبة في الساعات الأولى، وأنه لا يمكن توفير المواقف لكل طالب وبجوار الكلية التي يدرس فيها، ولكن المواقف متوافرة ومظللة في ساحات الحرم الجامعي المختلفة، إضافة إلى مشروع سيارات نقل الطلاب المتاحة للجميع للانتقال داخل أروقة الجامعة المختلفة. وردا على سؤال حول مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في النشاطات الطلابية، أكد الدكتور طيب أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاركة في النشاطات مفتوحة للجميع وهناك ناد ومركز خاص بذوي الاحتياجات الخاصة يسهر على خدمتهم وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات.

شبكةعيونالإخبارية

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