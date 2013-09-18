وظائف بجامعة المؤسس

يوسف فرحان (جدة)

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر 10 وظائف محاضر في أقسام علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، اللغات الأوروبية وآدابها، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، التاريخ، علم المعلومات، علم النفس، للعام الدراسي 1434/1435هـ.واشترطت الكلية على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلا على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، ألا يقل تقديره في الماجستير عن جيد جدا، حسن السيرة والسلوك، ألا يتجاوز عمره 35 سنة، حاصلا على درجة التوفل أو STEP أوIELTS، وبينت الجامعة أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل للشروط السابقة، وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية رقم (112) غرفة رقم (551) العنوان البريدي ص.ب 80202 جده 21589، وذلك في موعد أقصاه 4 ذي الحجة خلال الدوام الرسمي، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.