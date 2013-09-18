قال الدكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى، إن سرعة الفحص لمريض القدم السكرى تساعد كثيراً فى تجنب المضاعفات وهنا يمكن أن نوضح بعض الوسائل فى كيفية علاج القدم السكرى، ومنها مايلى:

ـ التحكم الجيد فى السكر وضغط الدم والدهون

> ـ إزالة الضغط عن القدم فى حالة حدوث قرحة بالقدم، وهذه أهم خطوة نحو علاج القدم السكرية، وذلك لإتاحة الفرصة لالتئام الجروح أو التقرح ومنها استخدام أحذية خاصة مؤقتة

ـ تعديل سريان الدم وعلاج انسداد الأوعية الدموية إن وجد بواسطة قسطرة الشرايين لتحسين مستوى الدورة الدموية بالجرح.

- علاج الالتهاب الجرثومى عن طريق معالجة الالتهابات بواسطة المضادات الحيوية المناسبة.

- إزالة الأنسجة الملتهبة والخلايا الميتة.

- تنظيف وتضميد الجروح والقرح وإزالة الجلد الميت.

- مراقبة الجروح بصورة منتظمة.

- استخدام الطرق الحديثة لعلاج الجروح مثل استخدام الليزر لتسهيل التئام جروح القدم السكرى واستعمال تفريغ الهواء السلبى لعلاج الجروح الصعبة والمعقدة.

> ـ كما يجب استعمال الضمادات الماصة وغير اللاصقة ذات المسامات الواسعة.

> ـ بادر بالعلاج مبكرا.