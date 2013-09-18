طلاب الابتدائية يستقبلون الحجاج بالورود والعجوة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

استقبلت مجموعة من طلاب المراحل الابتدائية في المدينة المنورة ما يزيد على 450 حاجا ماليزيا بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمس الثلاثاء، وذلك في إطار برنامج (نحبك يا ضيف الرحمن) والذي تقيمه وتشرف عليه وزارة الحج ممثلة في فرع المنطقة، كأحد مستجدات خطة هذا الموسم.وبدأ تنفيذ البرنامج بمشاركة ما يقارب من20 طالبا وبإشراف ومتابعة مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، الذي شارك في استقبال الطلاب لضيوف الرحمن فور وصولهم لصالة الحجاج بالأهازيج المدينية التي كانت تردد قديما عند وصول الحجاج إلى المدينة، فيما سارع المشاركون من الطلاب في تقديم ماء زمزم وتمر العجوة والورد المديني، في مشهد لاقى استحسان الحجاج، وبدا جليا على محياهم.وأوضح مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بأن برنامج (نحبك يا ضيف الرحمن) يهدف في الأساس إلى غرس قيمة خدمة ضيوف الرحمن في نفوس النشء وشرف هذه الخدمة التي نشاء عليها الآباء والأجداد وبيان أهميتها وفضلها وبيان الوجه المشرق لأبناء المملكة عامة والمدينة المنورة خاصة وتميزهم بخدمة زوار المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين وتسخير طاقات الشباب وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن وإظهار معنى الحب الحقيقي وتقدير الزائر وإبراز معاني الأخوة الإسلامية.لافتا إلى أن رسالة البرنامج تتمثل في إبراز الحفاوة والإكرام التي يفخر بها أبناء المدينة المنورة وتنمية هذه القيم في النشء بما يحقق رؤية وتطلعات الدولة ورعايتها لضيوف الرحمن بحفاوة وإكرام. مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام، وذلك بواقع (30) طالبا في كل مناسبة استقبال فيما يتكفل فرع الوزارة بهذا البرنامج كاملا.