مسرب المعلومات الأمريكي "سنودن" مرشح للفوز بجائزة حقوقية أوروبية

كتب : رويترز منذ 11 دقيقة

انضم مسرب المعلومات الأمريكي الهارب، إدوارد سنودن، لقائمة المرشحين لجائزة أوروبية لحقوق الإنسان فازت بها من قبل شخصيات بارزة مثل نلسون مانديلا وزعيمة المعارضة في ميانمار أونج سان سوتشي.

وسنودن - المختبئ في روسيا - هو أحد سبعة أسماء رشحها أعضاء في البرلمان الأوروبي لنيل جائزة ساخاروف لحرية الفكر، ومن المتوقع أن يغضب هذا التحرك واشنطن التي تريد محاكمة سنودن عن اتهامات بالتجسس.

ورشح المنتمون لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي سنودن قائلين إنه قدم "خدمة كبيرة" لحقوق الإنسان والمواطنين الأوروبيين بكشفه عن برامج المراقبة الأمريكية للإنترنت والاتصالات الهاتفية.