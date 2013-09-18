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الكشف المبكر لسرطان البروستاتا ساهم فى خفض عدد الوفيات

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الكشف المبكر لسرطان البروستاتا ساهم فى خفض عدد الوفيات الكشف المبكر لسرطان البروستاتا ساهم فى خفض عدد الوفيات

ناشد البروفسور الفرنسى آبلين المتخصص فى المناعة البيولوجية الرجال الذين تتراوح أعمارهم مابين 50 إلى 75 عاما، ضرورة إجراء الكشف المبكر للبروستاتا بعد أن بلغ عدد المصابين بها إلى 56 ألفا و800 حالة جديدة فى عام 2012، ووفاة 9آلاف شخص سنويا خاصة بعد أن توصل إلى عزل البروتين المعروف باسم "بى- اس- ايه" العلامة التى تظهر فى نسيج البروستاتا والتى تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا.

وأوضح البروفسور أن هذا الكشف المبكر ساعد على خفض عدد المصابة بسرطان البروستاتا من 25 ألف حالة إلى 22 ألف حالة فى الفترة من 2010- 2011 وأن أطباء المسالك البولية الفرنسية، هم من الرواد فى العلاجات المختلفة سواء عن طريق المنظار أو عن طريق التبريد أو استخدام الليزر وكلها وسائل قادرة على تدمير البؤرة السرطانية والأنسجة الملاصقة لها هذا بالإضافة إلى الجراحة.

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مصر 365