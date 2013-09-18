هيئة نظافة القاهرة: رؤساء الأحياء مسئولون عن منظومة فصل المخلفات

قال الدكتور حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إن رؤساء الأحياء هم المسئولون عن رصد منظومة فصل المخلفات من المنبع.

> وقال السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تمت مناقشة مقترح تقدم به جامعو القمامة يطالب مشاركة الجمعيات الأهلية فى عملية مراقبة العقد فى منظومة الفصل من المنبع، وسيتم تحديد اجتماع خلال أسبوعين لتحديد تكلفة الخدمة وحصر الشركات الحالية وتصنيفها.

> الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة خلال اجتماعها أمس بجامعى القمامة ناقشت تقنين أوضاع جامعى القمامة وتأسيس شركات نظافة ووطنية من الشباب لتقوم بجمع المخلفات من باب الشقة أو العمارة ويتم نقلها مفصولة فى السيارات الخاصة بالشركة حيث تحتاج هذه الشركات إلى عقود تشمل رسوم خدمة الجمع وتغطى التكلفة، كما تحتاج إلى تقسيم الأحياء إلى مناطق أصغر بحيث تدار بشكل أفضل من قبل الشركات.