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جيهان السادات: السيسى ضيع الفرصة على إسرائيل والإخوان بنشر الجيش بسيناء

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جيهان السادات: السيسى ضيع الفرصة على إسرائيل والإخوان بنشر الجيش بسيناء جيهان السادات: السيسى ضيع الفرصة على إسرائيل والإخوان بنشر الجيش بسيناء

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه لولا اتفاقية كامب ديفيد لكانت سيناء تعج بالمستعمرات الصهيونية الآن، وعلى الرغم من أننى كنت ضد هذه الاتفاقية لكن نظرة السادات كان لها بعد وبرهن للجميع على أنها هى الأنسب، لافتة إلى أن هناك كثير ممن كانوا ضد الاتفاقية، أخبروها أن مواقفهم تغيرت مع مرور الزمن وأصبحوا من مؤيدها.

وأضافت خلال حوارها على فضائية دريم2، أن الولايات المتحدة الأمريكية صرفت أموالا ضخمة ودعموا جماعة الإخوان حتى تصبح سيناء تحت سيطرة إسرائيل ولكن الفريق السيسى ضيع عليهم هذه الفرصة، عندما أعاد انتشار القوات المسلحة هناك لتطهيرها من الإرهاب وهو الأمر الذى أصاب أمريكا بالجنون.

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مصر 365