الجامعة الأمريكية تناقش مواد الدستور المثيرة للجدل.. الاثنين المقبل

تنظم الجامعة الأمريكية اللقاء العاشر للإعلاميين ضمن سلسلة مناقشات المائدة المستديرة "ما وراء الأحداث" الاثنين المقبل بعنوان "الدستور الجديد و الرؤى المستقبلية للحريات العامة والحياة السياسية فى مصر"، و ذلك من الواحدة حتى الثالثة عصرا بالقاعة الشرقية بالتحرير.

> وقالت الجامعة الأمريكية فى بيان أصدرته اليوم، إن اللقاء سيناقش تشكيل لجنة الخمسين المختصة بكتابة الدستور والصعوبات التى تواجهها، كما سيناقش المواد المثيرة للجدل فى الدستور الجديد و تأثيرها على الحريات العامة، والسياسة و المجتمع المصرى.

ويحضر اللقاء الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عمرو الشلقانى، أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية، والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، وستدير اللقاء أمينة خيرى رئيس قسم التحقيقات بجريدة الحياة اللندنية.