منظمة المرأة العربية تشارك فى منتدى المبادلات الإلكترونية بتونس 24 سبتمبر

تشارك منظمة المرأة العربية فى أعمال "المنتدى العربى الثالث حول سلامة المبادلات الإلكترونية وهيكل المفتاح العمومى " بالجمهورية التونسية يومى 24-25 سبتمبر 2013.

وقالت الدكتورة شيخة سيف الشامسى إن المنتدى يأتى فى إطار إنجاز المشروع الإقليمى للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات حول "المنتدى العربى لهيكل المفتاح العمومى"، ويهدف إلى متابعة التوصيات السابقة للمنظمة، ودراسة الوضع الحالى على مستوى هياكل المصادقة الإلكترونية المحدثة وسلامة المبادلات الإلكترونية وحماية البنية التحتية كما يندرج فى نطاق تأمين اليقظة وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والتجارب سواء على الصعيد الإقليمى العربى أو الدولى، ويتم فيه أيضا إطلاق الشبكة العربية لهيكل المفتاح العمومى.