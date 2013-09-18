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بن آفليك معلقا على رفض الجمهور له في دور "باتمان": لا يمكن الانتقاد إلا بعد مشاهدة الفيلم

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بن آفليك معلقا على رفض الجمهور له في دور "باتمان": لا يمكن الانتقاد إلا بعد مشاهدة الفيلم بن آفليك معلقا على رفض الجمهور له في دور "باتمان": لا يمكن الانتقاد إلا بعد مشاهدة الفيلم
سنايدر لن يتمكن من صنع فيلم مثل ثلاثية نولان لكنه يطمح إلى شيء مختلف

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 18-09-2013 05:33

خرج النجم الأمريكي الفائز بالأوسكار بن آفليك عن صمته لأول مرة منذ اختيار "وارنر بروس" له لأداء دور البطل الخارق باتمان في الجزء الثاني من Man of Steel 2، والذي من المحتمل أن يحمل اسم Batman Vs. Superman، حيث قال تعليقا على انتقادات الجمهور لهذا الاختيار مازحا: "يمكنني تحمل ذلك".

جاءت تصريحات آفليك في لقائه مع المذيع الشهير جيمي فالون في برنامجه Late Night، حيث أكد أنه تردد عند عرض الأمر عليه في البداية "قلت لهم أنا لم في الخامسة والعشرين من العمر، لكنهم أطلعوني على جزء مما سوف يقومون به في الفيلم وكل ما يمكن قوله إنه رائع".

وقال آفليك مازحا إن أول تعليق قرأه على خبر اختياره لدور باتمان هو "لاااا"، مؤكدا أنه رجل ناضج ويمكنه تحمل تلك الانتقادات التي عبر عنها مازحا بأنها مثل "العض والنهش" فيه، كما أوضح أن هناك الكثير من الممثلين الذين تعرضوا لانتقادات عند اختيارهم في أدوار معينة "ثم يكتشف الجمهور بعد عرض الفيلم أنهم كانوا رائعين، لذا لا يمكن الحديث عن الدور أو الفيلم إلا بعد رؤيته وليس الآن".

وأشاد آفليك بثلاثية باتمان الأخيرة قائلا: "زاك سنايدر لن يتمكن من القيام بما فعله كريستوفر نولان وكريستيان بيل وقد كانت الثلاثية رائعة، لكنه يطمح لإخراج شيئا مختلفا وجديدا، وأعتقد أن لدي العديد من الفرص الآن وهو ما يثير حماستي للغاية".

يذكر أن "وارنر بروس" اختارت بن آفليك لأداء دور باتمان أمام النجم الإنجليزي هنري كافيل في دور سوبرمان، في أول فيلم سينمائي يجمع بطلي "دي سي كوميكس" الخارقين معا، من إخراج زاك سنايدر، ومن المتوقع عرض الفيلم في يوليو 2015.

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