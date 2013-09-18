أبرز ترشيحات "إيمي 2013" في مجال الدراما: كيفين سباسي وكلير دانيس لأفضل ممثل وممثلة

كتب : عمرو عز الدين منذ 21 دقيقة

أعلنت ترشيحات جوائز مسابقة "إيمي 2013" الخامسة والستين، والتي تمنح لأفضل الأعمال التليفزيونية الطويلة والقصيرة ونجومها وصناعها كل عام في المجالات الدرامية والكوميدية.

وفي مجال أفضل ممثلة في دور رئيسي عن الأعمال الدرامية الطويلة، تم ترشيح كل من كلير دانيس عن مسلسل Homeland، وفيرا فارميجا عن مسلسل Bates Motel، وإليزابيث موس عن مسلسل Mad Men، وميشيل دوكري عن مسلسل Downtown Abbey، وروبين رايت عن مسلسل House of Cards، وكوني بريتون عن مسلسل Nashvilee.

أما في مجال أفضل ممثل في دور رئيسي عن عمل درامي طويل، فقد تم ترشيح كل من النجم كيفين سباسي عن مسلسل House of Cards، وجيف دانيلز عن مسلسل The Newsroom، وهيو بونيفيل عن مسلسل Downtown Abbey، كما تم ترشيح كل من براين كرانستون عن مسلسل Breaking Bad، وداميان لويس عن مسلسل Homeland وأخيرا جون هام عن مسلسل Mad Men.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز إيمي 2013 سيقام الأحد المقبل الثاني والعشرين من سبتمبر على مسرح "نوكيا إل إيه لايف" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.