أخبار عاجلة

بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال -
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا -
الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك -
نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المملكة واليمن توقعان الاتفاقية المنظمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

Google+ Print
المملكة واليمن توقعان الاتفاقية المنظمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية المملكة واليمن توقعان الاتفاقية المنظمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتب سموه بجدة مساء أمس معالي وزير العدل في الجمهورية اليمنية القاضي مرشد بن علي العرشاني والوفد المرافق له.

وقد جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما تم التوقيع على الاتفاقية المنظمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية والجمهورية اليمنية، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً