المملكة واليمن توقعان الاتفاقية المنظمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتب سموه بجدة مساء أمس معالي وزير العدل في الجمهورية اليمنية القاضي مرشد بن علي العرشاني والوفد المرافق له.

وقد جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما تم التوقيع على الاتفاقية المنظمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.